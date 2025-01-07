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Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025
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00:53 07.01.2025 (обновлено: 02:23 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/efir-1992700823.html
Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным
Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025
Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ему запретили выступить в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T00:53:00+03:00
2025-01-07T02:23:00+03:00
россия
украина
владимир путин
алексей гончаренко
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ему запретили выступить в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он завил в своем Telegram-канале.По его словам, он должен был выступить в телеэфире, но руководству канала не понравилась футболка с оскорблениями в адрес Владимира Путина и его неоднократно просили ее снять. Гончаренко*, по его утверждению, проигнорировал эти требования и отказался выходить в эфир в другой одежде."Результат? Включение (В эфир. — Прим. ред.) отменили", — пожаловался депутат.В июне второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС России.Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая.Ранее МВД России неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992684197.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html
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россия, украина, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины
Россия, Украина, Владимир Путин, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным

Депутат Гончаренко заявил, что его выгнали из эфира TRT из-за футболки с Путиным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ему запретили выступить в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он завил в своем Telegram-канале.
По его словам, он должен был выступить в телеэфире, но руководству канала не понравилась футболка с оскорблениями в адрес Владимира Путина и его неоднократно просили ее снять. Гончаренко*, по его утверждению, проигнорировал эти требования и отказался выходить в эфир в другой одежде.
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"Результат? Включение (В эфир. — Прим. ред.) отменили", — пожаловался депутат.
В июне второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС России.
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Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая.
Ранее МВД России неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ
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