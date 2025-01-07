https://ria.ru/20250107/efir-1992700823.html

Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным

Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным - РИА Новости, 07.01.2025

Депутат Рады пожаловался на унижение из-за футболки с Путиным

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ему запретили выступить в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T00:53:00+03:00

2025-01-07T00:53:00+03:00

2025-01-07T02:23:00+03:00

россия

украина

владимир путин

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* заявил, что ему запретили выступить в эфире турецкого телеканала TRT World из-за футболки с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он завил в своем Telegram-канале.По его словам, он должен был выступить в телеэфире, но руководству канала не понравилась футболка с оскорблениями в адрес Владимира Путина и его неоднократно просили ее снять. Гончаренко*, по его утверждению, проигнорировал эти требования и отказался выходить в эфир в другой одежде."Результат? Включение (В эфир. — Прим. ред.) отменили", — пожаловался депутат.В июне второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС России.Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая.Ранее МВД России неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992684197.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992687134.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, алексей гончаренко, верховная рада украины