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Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре - РИА Новости, 07.01.2025
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12:07 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/efimov-1992170620.html
Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре
Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре - РИА Новости, 07.01.2025
Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре
В доходном доме Е.А. Депре в Москве проведут реставрационные работы, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 07.01.2025
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В доходном доме Е.А. Депре в Москве проведут реставрационные работы, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект расположен на Петровском бульваре в доме 17/1."Согласованный проект предполагает ремонт и реставрацию многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия. Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Также специалисты отреставрируют все архитектурные и декоративные элементы на фасаде здания, обновят штукатурный слой и краску, сохранив исторические цвета.Внутри дома на лестничных клетках почистят оштукатуренные поверхности, восстановят поврежденные места, покрасят стены, потолки, оконные и дверные откосы. Лепнину и другие декоративные элементы вручную отмоют от старой краски, недостающие фрагменты отольют по подлинным деталям.Кроме того, планируется восстановить исторический вид деревянных окон, металлических деталей лестниц и ступеней, очистить керамическую и метлахскую плитку на полу, установить дубовые двери с бронзовой фурнитурой.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре

Ефимов: на Петровском бульваре в Москве отреставрируют доходный дом Депре

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В доходном доме Е.А. Депре в Москве проведут реставрационные работы, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Объект расположен на Петровском бульваре в доме 17/1.
«
"Согласованный проект предполагает ремонт и реставрацию многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия. Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Также специалисты отреставрируют все архитектурные и декоративные элементы на фасаде здания, обновят штукатурный слой и краску, сохранив исторические цвета.
Внутри дома на лестничных клетках почистят оштукатуренные поверхности, восстановят поврежденные места, покрасят стены, потолки, оконные и дверные откосы. Лепнину и другие декоративные элементы вручную отмоют от старой краски, недостающие фрагменты отольют по подлинным деталям.
Кроме того, планируется восстановить исторический вид деревянных окон, металлических деталей лестниц и ступеней, очистить керамическую и метлахскую плитку на полу, установить дубовые двери с бронзовой фурнитурой.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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