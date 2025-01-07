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Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре

Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре - РИА Новости, 07.01.2025

Ефимов: в Москве проведут реставрацию доходного дома Депре

В доходном доме Е.А. Депре в Москве проведут реставрационные работы, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:07:00+03:00

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2025-01-07T12:07:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. В доходном доме Е.А. Депре в Москве проведут реставрационные работы, рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.Объект расположен на Петровском бульваре в доме 17/1."Согласованный проект предполагает ремонт и реставрацию многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия. Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Также специалисты отреставрируют все архитектурные и декоративные элементы на фасаде здания, обновят штукатурный слой и краску, сохранив исторические цвета.Внутри дома на лестничных клетках почистят оштукатуренные поверхности, восстановят поврежденные места, покрасят стены, потолки, оконные и дверные откосы. Лепнину и другие декоративные элементы вручную отмоют от старой краски, недостающие фрагменты отольют по подлинным деталям.Кроме того, планируется восстановить исторический вид деревянных окон, металлических деталей лестниц и ступеней, очистить керамическую и метлахскую плитку на полу, установить дубовые двери с бронзовой фурнитурой.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы