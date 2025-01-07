https://ria.ru/20250107/eagles-1992756950.html

Еще одна финская компания потребовала арестовать судно Eagle S

Еще одна финская компания потребовала арестовать судно Eagle S - РИА Новости, 07.01.2025

Еще одна финская компания потребовала арестовать судно Eagle S

Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T18:29:00+03:00

2025-01-07T18:29:00+03:00

2025-01-07T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Финская компания Cinia Oy сообщила, что подала заявление в суд Хельсинки с требованием наложить арест на танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь судна перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи, включая C-Lion1 между Финляндией и Германией, оператором которого является компания Cinia. Ранее финская электросетевая компания Fingrid (оператор EstLink 2) обратилась в суд с аналогичным требованием. "Компания Cinia требует наложить арест на судно Eagle S, которое было связано с повреждением кабеля в Финском заливе, для обеспечения своих требований по компенсации. Cinia подала заявление в Окружной суд Хельсинки", - говорится в сообщении кампании. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредило кабель EstLink 2. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Еще четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.

https://ria.ru/20250107/yakor-1992751615.html

https://ria.ru/20250102/tanker-1992335447.html

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в мире, финляндия, эстония, германия, финский залив, балтийское море