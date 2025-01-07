https://ria.ru/20250107/dubinskiy-1992733544.html

"После Маска". В Раде раскрыли главную цель интервью Зеленского

"После Маска". В Раде раскрыли главную цель интервью Зеленского - РИА Новости, 07.01.2025

"После Маска". В Раде раскрыли главную цель интервью Зеленского

Своим интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский хотел восстановить свой имидж в глазах иностранной аудитории после пренебрежительных... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:01:00+03:00

2025-01-07T13:01:00+03:00

2025-01-07T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Своим интервью американскому журналисту Лексу Фридману Владимир Зеленский хотел восстановить свой имидж в глазах иностранной аудитории после пренебрежительных высказываний Илона Маска и сына Дональда Трампа о нем, рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Вот эти все ужимки, <…> попытки казаться своим парнем явно направлены на американскую аудиторию, которой <…> (Зеленский. — Прим. ред.) очень хочет понравиться и казаться "хорошим парнем". Делается это для того, чтобы перебить тот негатив, которым окружен имидж Зеленского после троллинга Маска и Трампа-младшего", — заявил он.Парламентарий также раскритиковал поведение Зеленского во время интервью."Оправдательно-извинительный тон. В стиле: не бейте меня, дяденьки, я же хороший. Лично у меня — самое мерзкое впечатление вызвал", — заключил он.В трехчасовом интервью Фридману Зеленский заявил, что готов к урегулированию конфликта на Украине при гарантиях НАТО для контролируемых Киевом территорий и что переговоры с Трампом можно назначить уже на конец января. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул, что предлагал Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.Более того, Зеленский несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.

https://ria.ru/20250107/unherd-1992722876.html

https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

https://ria.ru/20250107/makgregor-1992705400.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, верховная рада украины