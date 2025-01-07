ВСУ подтвердили дезертирство в бригаде, обученной во Франции
Командующий ВСУ Драпатый заявил о дезертирстве в 155-й бригаде "Анны Киевской"
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что факт дезертирства в 155-й бригаде "Анны Киевской", солдаты которой обучались во Франции, был зафиксирован.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился эту бригаду усилить.
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"Ряд фактов (дезертирства - ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими", - приводит слова Драпатого агентство "РБК-Украина".
Он отметил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
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