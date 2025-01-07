https://ria.ru/20250107/chad-1992706286.html

В Чаде обвинили Макрона в пренебрежительном отношении к Африке

В Чаде обвинили Макрона в пренебрежительном отношении к Африке - РИА Новости, 07.01.2025

В Чаде обвинили Макрона в пренебрежительном отношении к Африке

Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что африканские страны "забыли сказать спасибо" РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T04:14:00+03:00

2025-01-07T04:14:00+03:00

2025-01-07T04:14:00+03:00

в мире

франция

чад

африка

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930069116_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a6faf068042047fdc97388f7c16f2c12.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что африканские страны "забыли сказать спасибо" Парижу за борьбу с терроризмом в Сахеле, обвинил его в пренебрежительном отношении к Африке и африканцам. "Правительство Республики Чад выражает глубокую озабоченность в связи с недавними высказываниями президента Французской Республики Эммануэля Макрона, которые отражают пренебрежительное отношение к Африке и африканцам", - приводит агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Чада. По его словам, французские лидеры "должны научиться уважать африканцев". Он также отметил "ключевую роль", которую сыграли Африка и Чад в освобождении Франции во время двух мировых войн. Министр добавил, что вклад Франции в Чад во время ее длительного присутствия в стране "часто ограничивался ее собственными стратегическими интересами, без какого-либо реального долгосрочного влияния на развитие чадского народа". В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. Первые 120 военнослужащих покинули Чад в конце декабря. У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В Западной Африке наиболее крупная база расположена в столице Кот-д'Ивуара Абиджане, там находятся 950 военных. В Сенегале и Габоне дислоцируются по 350 человек. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Согласно планам, которые приводила газета, число французских военных в столицах трех африканских государств может сократиться до сотни в каждом из городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки национальных ВС.

https://ria.ru/20241129/chad-1986350480.html

https://ria.ru/20241202/frantsiya-1986787325.html

франция

чад

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, чад, африка, эммануэль макрон