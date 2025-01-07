В Чаде обвинили Макрона в пренебрежительном отношении к Африке
Глава МИД Чада Куламаллах обвинил Макрона в пренебрежительном отношении к Африке
© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что африканские страны "забыли сказать спасибо" Парижу за борьбу с терроризмом в Сахеле, обвинил его в пренебрежительном отношении к Африке и африканцам.
"Правительство Республики Чад выражает глубокую озабоченность в связи с недавними высказываниями президента Французской Республики Эммануэля Макрона, которые отражают пренебрежительное отношение к Африке и африканцам", - приводит агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Чада.
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По его словам, французские лидеры "должны научиться уважать африканцев". Он также отметил "ключевую роль", которую сыграли Африка и Чад в освобождении Франции во время двух мировых войн.
Министр добавил, что вклад Франции в Чад во время ее длительного присутствия в стране "часто ограничивался ее собственными стратегическими интересами, без какого-либо реального долгосрочного влияния на развитие чадского народа".
В последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. Первые 120 военнослужащих покинули Чад в конце декабря.
У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В Западной Африке наиболее крупная база расположена в столице Кот-д'Ивуара Абиджане, там находятся 950 военных. В Сенегале и Габоне дислоцируются по 350 человек.
В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Согласно планам, которые приводила газета, число французских военных в столицах трех африканских государств может сократиться до сотни в каждом из городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки национальных ВС.
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