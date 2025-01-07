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В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами" - РИА Новости, 07.01.2025
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09:27 07.01.2025 (обновлено: 09:28 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами" - РИА Новости, 07.01.2025
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:27:00+03:00
2025-01-07T09:28:00+03:00
экономика
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые "черные брокеры", - заявил он, говоря об итогах 2024 года. Топ-менеджер пояснил, что под "черными брокерами" понимаются лица с опытом работы в банке, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами. "Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение", - пояснил Кузнецов.
https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html
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экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"

Сбербанк: число мошеннических схем с участием "черных брокеров" за год удвоилось

© iStock.com / Drazen ZigicМужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© iStock.com / Drazen Zigic
Мужчина возле банкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые "черные брокеры", - заявил он, говоря об итогах 2024 года.
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Топ-менеджер пояснил, что под "черными брокерами" понимаются лица с опытом работы в банке, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами.
"Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение", - пояснил Кузнецов.
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ЭкономикаРоссияСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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