https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами" - РИА Новости, 07.01.2025
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T09:27:00+03:00
2025-01-07T09:27:00+03:00
2025-01-07T09:28:00+03:00
экономика
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые "черные брокеры", - заявил он, говоря об итогах 2024 года. Топ-менеджер пояснил, что под "черными брокерами" понимаются лица с опытом работы в банке, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами. "Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение", - пояснил Кузнецов.
https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html
https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
Экономика, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
Сбербанк: число мошеннических схем с участием "черных брокеров" за год удвоилось