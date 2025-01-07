https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html

В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"

В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами" - РИА Новости, 07.01.2025

В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"

Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T09:27:00+03:00

2025-01-07T09:27:00+03:00

2025-01-07T09:28:00+03:00

экономика

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост кредитных мошеннических схем с участием так называемых "черных брокеров", рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые "черные брокеры", - заявил он, говоря об итогах 2024 года. Топ-менеджер пояснил, что под "черными брокерами" понимаются лица с опытом работы в банке, которые разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами. "Эти лица путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами помогают заемщикам с неблагоприятной кредитной историей получить заемные средства в банке за денежное вознаграждение", - пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html

https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии