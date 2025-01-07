Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии
Telegraph: лейбористы выложили в аккаунте TikTok ролик с оскорбительной песней
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов опубликовала на официальном аккаунте британского правительства в TikTok видеоролик с рекламой реформ Национальной службы здравоохранения страны, сопроводив его песней, призывающей "давать наркотики девушкам", сообщает газета Telegraph.
"Лейбористы подверглись жесткой критике за создание с помощью искусственного интеллекта видео, (содержащего - ред.) откровенные слова песни, призывающие мужчин давать наркотики "непослушным" девушкам", - говорится в публикации.
Ролик длительностью 34 секунды был размещен на официальном аккаунте британского правительства в TikTok в воскресенье. Он содержит сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) изображения человекоподобных животных. Видеоряд сопровождается песней на португальском языке с неприличным текстом.
Как отмечает газета, впоследствии лейбористы извинились за использование песни и удалили видео. "Этот пост - адаптация вирусного тренда в соцсетях, он содержит микс из двух музыкальных треков. Мы признаем, что перевод текстов песни совершенно неприемлем", - цитирует представителя лейбористской партии издание.
Инцидент произошел на фоне призывов к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании, в частности, изнасилований девочек бандами в стране.
В конце декабря 2024 года телеканал Sky News сообщал, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны, партию поддерживают лишь 26,6% британцев.