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Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии - РИА Новости, 07.01.2025
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05:49 07.01.2025
https://ria.ru/20250107/britaniya-1992708115.html
Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии
Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии - РИА Новости, 07.01.2025
Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии
Правящая в Великобритании партия лейбористов опубликовала на официальном аккаунте британского правительства в TikTok видеоролик с рекламой реформ Национальной... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T05:49:00+03:00
2025-01-07T05:49:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов опубликовала на официальном аккаунте британского правительства в TikTok видеоролик с рекламой реформ Национальной службы здравоохранения страны, сопроводив его песней, призывающей "давать наркотики девушкам", сообщает газета Telegraph. "Лейбористы подверглись жесткой критике за создание с помощью искусственного интеллекта видео, (содержащего - ред.) откровенные слова песни, призывающие мужчин давать наркотики "непослушным" девушкам", - говорится в публикации. Ролик длительностью 34 секунды был размещен на официальном аккаунте британского правительства в TikTok в воскресенье. Он содержит сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) изображения человекоподобных животных. Видеоряд сопровождается песней на португальском языке с неприличным текстом. Как отмечает газета, впоследствии лейбористы извинились за использование песни и удалили видео. "Этот пост - адаптация вирусного тренда в соцсетях, он содержит микс из двух музыкальных треков. Мы признаем, что перевод текстов песни совершенно неприемлем", - цитирует представителя лейбористской партии издание. Инцидент произошел на фоне призывов к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании, в частности, изнасилований девочек бандами в стране. В конце декабря 2024 года телеканал Sky News сообщал, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны, партию поддерживают лишь 26,6% британцев.
https://ria.ru/20250105/starmer-1992589527.html
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в мире, великобритания, tiktok, лейбористская партия великобритании
В мире, Великобритания, TikTok, Лейбористская партия Великобритании
Видео с неприличной песней выложили на аккаунте правительства Британии

Telegraph: лейбористы выложили в аккаунте TikTok ролик с оскорбительной песней

© Fotolia / Stefan AtamanФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Fotolia / Stefan Ataman
Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Правящая в Великобритании партия лейбористов опубликовала на официальном аккаунте британского правительства в TikTok видеоролик с рекламой реформ Национальной службы здравоохранения страны, сопроводив его песней, призывающей "давать наркотики девушкам", сообщает газета Telegraph.
"Лейбористы подверглись жесткой критике за создание с помощью искусственного интеллекта видео, (содержащего - ред.) откровенные слова песни, призывающие мужчин давать наркотики "непослушным" девушкам", - говорится в публикации.
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Ролик длительностью 34 секунды был размещен на официальном аккаунте британского правительства в TikTok в воскресенье. Он содержит сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ) изображения человекоподобных животных. Видеоряд сопровождается песней на португальском языке с неприличным текстом.
Как отмечает газета, впоследствии лейбористы извинились за использование песни и удалили видео. "Этот пост - адаптация вирусного тренда в соцсетях, он содержит микс из двух музыкальных треков. Мы признаем, что перевод текстов песни совершенно неприемлем", - цитирует представителя лейбористской партии издание.
Инцидент произошел на фоне призывов к публичному расследованию длительной систематической сексуальной эксплуатации детей в Великобритании, в частности, изнасилований девочек бандами в стране.
В конце декабря 2024 года телеканал Sky News сообщал, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны, партию поддерживают лишь 26,6% британцев.
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В миреВеликобританияTikTokЛейбористская партия Великобритании
 
 
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