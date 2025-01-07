Франция планирует стать лидером в разработке беспилотников и ИИ
Глава минобороны Франции Лекорню назвал разработку БПЛА главным вызовом 2025 г
© AP Photo / French Defense MinistryИстребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
© AP Photo / French Defense Ministry
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Разработки беспилотных летательных аппаратов, а также технологий ИИ являются основным вызовом для французского оборонного производства в 2025 году, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню.
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"Беспилотники стали основой современных сражений. Каждая наземная бригада, корабль ВМС или самолет должны быть оснащены сопровождающими дронами и системой защиты от них. Все вооружения должны быть оснащены средствами РЭБ. Но мы находимся не на высоте в этом плане, 2025 год должен стать прорывным, разработки в этой сфере необходимо ускорить", - заявил он в ежегодном обращении к армии, трансляция которого велась в его аккаунте в Х.
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Он отметил, что Франция также намерена стать лидером в области использования ИИ "для всех оперативных целей", включая борьбу с БПЛА, управление огнем, истребителями и атомными подводными лодками.
По его словам, отсутствие бюджета на 2025 год является "угрозой для перевооружения" страны. При этом министр вновь заявил, что Франция осуществляет переход к "экономике войны", который уже позволил удвоить темпы производства снарядов, в том числе 155-го калибра, и систем ПВО Mistral.
Министр напомнил, что весной Франция откроет новый завод по производству пороха в Бержераке для локализации его производства на национальной территории.
По его словам, необходимо также изобретать "вооружения будущего, более легкие в производстве, дешевле и в большем количестве".
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