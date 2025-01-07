https://ria.ru/20250107/bespilotniki-1992773685.html

Франция планирует стать лидером в разработке беспилотников и ИИ

Франция планирует стать лидером в разработке беспилотников и ИИ - РИА Новости, 07.01.2025

Франция планирует стать лидером в разработке беспилотников и ИИ

Разработки беспилотных летательных аппаратов, а также технологий ИИ являются основным вызовом для французского оборонного производства в 2025 году, заявил глава РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T23:22:00+03:00

2025-01-07T23:22:00+03:00

2025-01-07T23:22:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Разработки беспилотных летательных аппаратов, а также технологий ИИ являются основным вызовом для французского оборонного производства в 2025 году, заявил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. "Беспилотники стали основой современных сражений. Каждая наземная бригада, корабль ВМС или самолет должны быть оснащены сопровождающими дронами и системой защиты от них. Все вооружения должны быть оснащены средствами РЭБ. Но мы находимся не на высоте в этом плане, 2025 год должен стать прорывным, разработки в этой сфере необходимо ускорить", - заявил он в ежегодном обращении к армии, трансляция которого велась в его аккаунте в Х. Он отметил, что Франция также намерена стать лидером в области использования ИИ "для всех оперативных целей", включая борьбу с БПЛА, управление огнем, истребителями и атомными подводными лодками. По его словам, отсутствие бюджета на 2025 год является "угрозой для перевооружения" страны. При этом министр вновь заявил, что Франция осуществляет переход к "экономике войны", который уже позволил удвоить темпы производства снарядов, в том числе 155-го калибра, и систем ПВО Mistral. Министр напомнил, что весной Франция откроет новый завод по производству пороха в Бержераке для локализации его производства на национальной территории. По его словам, необходимо также изобретать "вооружения будущего, более легкие в производстве, дешевле и в большем количестве". Лекорню отметил, что 2024 года стал вторым самым успешным в плане оборонного экспорта, который составил 18 миллиардов евро, включая продажу истребителей Rafale и подлодок.

https://ria.ru/20241230/mir-1986908082.html

https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, франция, себастьян лекорню, rafale