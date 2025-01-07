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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 07.01.2025
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T18:33:00+03:00
2025-01-07T18:33:00+03:00
2025-01-07T18:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Седьмого января около 17.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью