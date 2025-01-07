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У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья - РИА Новости, 07.01.2025
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14:31 07.01.2025 (обновлено: 17:25 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/berega-1992740879.html
У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья
У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья - РИА Новости, 07.01.2025
У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья
Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания, заявили РИА Новости в посольстве России в стране. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T14:31:00+03:00
2025-01-07T17:25:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 7 янв — РИА Новости. Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания, заявили РИА Новости в посольстве России в стране."Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи "Пилигрим", совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С. В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий", — отметили в диппредставительстве.По данным дипмиссии, мореплаватели (команда состоит из трех россиян и одного гражданина Белоруссии) здоровы, чувствуют себя хорошо.Поврежденное судно подняла на берег местная судоверфь. Один россиянин вернулся на родину. Оставшиеся трое путешественников вылетают в Россию во вторник."Дальнейшая судьба ладьи (требуется дорогостоящий ремонт) будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию. Роспосольство остается на постоянной связи с С. В. Синельником и готово будет оказать возможную дополнительную помощь в контексте произошедшего происшествия", — отметили в диппредставительстве.Деревянная ладья "Пилигрим" — реплика поморской ладьи XIX века. В 2012 году капитан "Пилигрима" Сергей Синельник прошел на новгородской ладье "Русич", реплике X-XII веков, воды Малайзии, совершая плавание от берегов Волги до далекой Тасмании. Путь поморской ладьи "Пилигрим" пересекался с "Русичем". В октябре 2024 года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. В планах было отправиться в Японию, на Филиппины, в Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, а затем к Средиземному, Черному и Азовскому.
https://ria.ru/20250107/stolknovenie-1992732711.html
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малайзия, россия, в мире
Малайзия, Россия, В мире
У берегов Малайзии потерпела бедствие российская деревянная ладья

У берегов Малайзии потерпела бедствие российская ладья во время кругосветки

© Фото : соцсетиРоссийская деревянная ладья потерпела бедствие у берегов Малайзии
Российская деревянная ладья потерпела бедствие у берегов Малайзии - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© Фото : соцсети
Российская деревянная ладья потерпела бедствие у берегов Малайзии
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ДЖАКАРТА, 7 янв — РИА Новости. Российская деревянная ладья "Пилигрим" потерпела бедствие у берегов Малайзии во время кругосветного плавания, заявили РИА Новости в посольстве России в стране.
"Посольство России в Малайзии в курсе ситуации вокруг потерпевшей бедствие 20 декабря 2024 года у северного побережья о. Борнео (штат Саравак, Малайзия) российской деревянной ладьи "Пилигрим", совершавшей кругосветное путешествие. С момента поступления информации о произошедшем дипмиссия находится в контакте с капитаном судна С. В. Синельником. Оказываем членам экипажа содействие в рамках имеющихся полномочий", — отметили в диппредставительстве.
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По данным дипмиссии, мореплаватели (команда состоит из трех россиян и одного гражданина Белоруссии) здоровы, чувствуют себя хорошо.
Поврежденное судно подняла на берег местная судоверфь. Один россиянин вернулся на родину. Оставшиеся трое путешественников вылетают в Россию во вторник.
"Дальнейшая судьба ладьи (требуется дорогостоящий ремонт) будет решена по возвращении участников экспедиции в Россию. Роспосольство остается на постоянной связи с С. В. Синельником и готово будет оказать возможную дополнительную помощь в контексте произошедшего происшествия", — отметили в диппредставительстве.
Деревянная ладья "Пилигрим" — реплика поморской ладьи XIX века. В 2012 году капитан "Пилигрима" Сергей Синельник прошел на новгородской ладье "Русич", реплике X-XII веков, воды Малайзии, совершая плавание от берегов Волги до далекой Тасмании. Путь поморской ладьи "Пилигрим" пересекался с "Русичем". В октябре 2024 года судно вышло в плавание из Владивостока после ремонта. В планах было отправиться в Японию, на Филиппины, в Малайзию, пройти через Индийский океан к Красному морю, а затем к Средиземному, Черному и Азовскому.
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