https://ria.ru/20250107/belorussiya-1992734352.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны - РИА Новости, 07.01.2025

Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она может не выдержать как государство, его слова приводит госагентство Белта. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T13:11:00+03:00

2025-01-07T13:11:00+03:00

2025-01-07T18:34:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она может не выдержать как государство, его слова приводит госагентство Белта."Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", — заявил он.Лукашенко призвал не обращать внимание, что страну обвиняют в диктатуре, так как это лучше, чем "такая демократия, как на Украине".По его словам, внешние противники пытаются втянуть Минск в военные игры. Так, он обратил внимание на заявления Владимира Зеленского. Лукашенко напомнил, что раньше у них были нормальные и личные отношения, и связи между странами. Но теперь глава киевского режима по указанию извне пытается втянуть Белоруссию в войну.Лукашенко упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!", заявляя, что скоро по всей Белоруссии будут произносить эти лозунги. По мнению Лукашенко, таким образом глава киевского режима намекал, что скоро в Белоруссии "будет как на Украине". Белорусский президент выразил надежду, что этого не произойдет.

https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, в мире