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Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны - РИА Новости, 07.01.2025
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13:11 07.01.2025 (обновлено: 18:34 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/belorussiya-1992734352.html
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны - РИА Новости, 07.01.2025
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она может не выдержать как государство, его слова приводит госагентство Белта. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T13:11:00+03:00
2025-01-07T18:34:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она может не выдержать как государство, его слова приводит госагентство Белта."Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", — заявил он.Лукашенко призвал не обращать внимание, что страну обвиняют в диктатуре, так как это лучше, чем "такая демократия, как на Украине".По его словам, внешние противники пытаются втянуть Минск в военные игры. Так, он обратил внимание на заявления Владимира Зеленского. Лукашенко напомнил, что раньше у них были нормальные и личные отношения, и связи между странами. Но теперь глава киевского режима по указанию извне пытается втянуть Белоруссию в войну.Лукашенко упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!", заявляя, что скоро по всей Белоруссии будут произносить эти лозунги. По мнению Лукашенко, таким образом глава киевского режима намекал, что скоро в Белоруссии "будет как на Украине". Белорусский президент выразил надежду, что этого не произойдет.
https://ria.ru/20250107/zapad-1992716801.html
https://ria.ru/20250107/lukashenko-1992729819.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что Белоруссия может не выдержать войны

Лукашенко обвинил Зеленского в попытках втянуть Белоруссию в войну

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если страну втянут в войну, она может не выдержать как государство, его слова приводит госагентство Белта.
«
"Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь и церковь нас учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять", — заявил он.
Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Вчера, 09:23
Лукашенко призвал не обращать внимание, что страну обвиняют в диктатуре, так как это лучше, чем "такая демократия, как на Украине".
По его словам, внешние противники пытаются втянуть Минск в военные игры. Так, он обратил внимание на заявления Владимира Зеленского. Лукашенко напомнил, что раньше у них были нормальные и личные отношения, и связи между странами. Но теперь глава киевского режима по указанию извне пытается втянуть Белоруссию в войну.
Лукашенко упомянул, что недавно Зеленский кричал: "Жыве Беларусь!", заявляя, что скоро по всей Белоруссии будут произносить эти лозунги. По мнению Лукашенко, таким образом глава киевского режима намекал, что скоро в Белоруссии "будет как на Украине". Белорусский президент выразил надежду, что этого не произойдет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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Вчера, 11:48
 
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