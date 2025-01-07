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В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - РИА Новости, 07.01.2025
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12:40 07.01.2025 (обновлено: 13:22 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/bank-1992732499.html
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника - РИА Новости, 07.01.2025
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника
Мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:40:00+03:00
2025-01-07T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X.&quot;В филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе идет полицейская операция. Сегодня утром, около 8:00 (10:00 мск. — Прим. ред.), мужчина ворвался в филиал. На данный момент он находится там по меньшей мере с одним человеком, которого удерживают против воли&quot;, — уточнили в ведомстве.Территорию вокруг банка оцепили.На месте происшествия находится большое количество сотрудников полиции, в том числе специальные оперативники.
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложника

В немецком Римбахе мужчина ворвался в банк и взял заложника

© AP Photo / Markus SchreiberНемецкая полиция
Немецкая полиция - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Немецкая полиция. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Мужчина ворвался в банк в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен и взял по меньшей мере одного заложника, сообщила полиция Южного Гессена в соцсети X.
«

"В филиале банка на Ратхаусштрассе в Римбахе идет полицейская операция. Сегодня утром, около 8:00 (10:00 мск. — Прим. ред.), мужчина ворвался в филиал. На данный момент он находится там по меньшей мере с одним человеком, которого удерживают против воли", — уточнили в ведомстве.

Территорию вокруг банка оцепили.
На месте происшествия находится большое количество сотрудников полиции, в том числе специальные оперативники.
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