https://ria.ru/20250107/bajden-1992774019.html

Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине

Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.01.2025

Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-07T23:31:00+03:00

2025-01-07T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника. Как уточняется, это будет сделано в ходе поездки главы Пентагона Ллойда Остина в Германию.Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. Источники заявили агентству, что грядущей администрации Дональда Трампа оставят "более нескольких миллиардов долларов", чтобы в случае необходимости предоставить помощь Киеву.Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.

https://ria.ru/20250105/bayden-1992577056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, россия, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, нато