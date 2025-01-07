https://ria.ru/20250107/bajden-1992774019.html
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.01.2025
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T23:31:00+03:00
2025-01-07T23:31:00+03:00
2025-01-08T00:11:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
джо байден
ллойд остин
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089258_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f02fbe33d90e2f070d6083c6dabd8814.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника. Как уточняется, это будет сделано в ходе поездки главы Пентагона Ллойда Остина в Германию.Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. Источники заявили агентству, что грядущей администрации Дональда Трампа оставят "более нескольких миллиардов долларов", чтобы в случае необходимости предоставить помощь Киеву.Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.
https://ria.ru/20250105/bayden-1992577056.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089258_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_6509f9db41635bc981bc32481872da69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Ллойд Остин, Дональд Трамп, НАТО
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине
AP: администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине 9 января