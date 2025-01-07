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Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.01.2025
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23:31 07.01.2025 (обновлено: 00:11 08.01.2025)
https://ria.ru/20250107/bajden-1992774019.html
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине - РИА Новости, 08.01.2025
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине
Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-07T23:31:00+03:00
2025-01-08T00:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника. Как уточняется, это будет сделано в ходе поездки главы Пентагона Ллойда Остина в Германию.Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. Источники заявили агентству, что грядущей администрации Дональда Трампа оставят "более нескольких миллиардов долларов", чтобы в случае необходимости предоставить помощь Киеву.Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.
https://ria.ru/20250105/bayden-1992577056.html
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в мире, сша, украина, россия, джо байден, ллойд остин, дональд трамп, нато
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Ллойд Остин, Дональд Трамп, НАТО
Байден намерен объявить о последнем пакете военной помощи Украине

AP: администрация Байдена объявит о финальном пакете помощи Украине 9 января

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить финальный пакет помощи Украине в четверг, 9 января, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на два высокопоставленных военных источника.
Как уточняется, это будет сделано в ходе поездки главы Пентагона Ллойда Остина в Германию.
Точная сумма намеченного пакета неизвестна, однако в нее не будут включены все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. Источники заявили агентству, что грядущей администрации Дональда Трампа оставят "более нескольких миллиардов долларов", чтобы в случае необходимости предоставить помощь Киеву.
Оружие в рамках пакета будет предоставляться из существующих запасов США.
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В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденЛлойд ОстинДональд ТрампНАТО
 
 
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