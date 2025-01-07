Все в утиль. Что ждет российских автомобилистов в этом году
Автокредитование ВТБ: потепления на авторынке пока не ожидается
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашины "Москвич 3", появившиеся в продаже в дилерском центре в Москве
Машины "Москвич 3", появившиеся в продаже в дилерском центре в Москве
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Минувший год оправдал самые оптимистичные прогнозы: продажи автомобилей, по данным "Автостата", подскочили в полтора раза. Однако к концу осени динамика сменилась на негативную — условия для покупки не лучшие, а цены растут. Эксперты предупреждают: ситуация усугубится и рынок серьезно просядет.
Крутой подъем
В первые шесть месяцев 2024-го российский автопром показал хороший рост. С января по июнь реализовали 719 311 машин — на 79% больше, чем за тот же период 2023-го (401 567). В лидерах — LADA (28,8%), HAVAL (1,32), CHERY (9,92) и GEELY (9,61). Годовой итог — 1,59 миллиона. "Китайцев" — 60%, отечественных — 30%, параллельный импорт — десять.
Летний ажиотаж удивил даже экспертов. Даже дороговизна автокредитов (27-28%) не останавливала покупателей. Только в июле было приобрели 124 394 новые легковушки — в полтора раза больше, чем год назад (82 408).
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"За 11 месяцев 2024-го ВТБ выдал почти 350 тысяч автокредитов на 471 миллиард рублей. По объему и количеству сделок это более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период 2023-го. Результаты во многом обеспечены повышенной активностью клиентов в первой половине года. Россияне приобретали автомобили в ожидании их подорожания и на фоне решения по увеличению утильсбора", — сообщает начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.
После предупреждения о предстоящей индексации продажи достигли десятилетнего максимума, информирует Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на АО "ППК" (СП "Автостата" и оператора ЭПТС). "Это обусловлено рядом факторов. В условиях дефицита предложения сформировался существенный отложенный спрос, который удовлетворяется по мере насыщения рынка новыми моделями. Кроме того, зная о повышении утилизационного сбора с 1 октября, покупатели торопятся. Нельзя забывать также об изменении в налоговом законодательстве и высокой ключевой ставке. Таким образом, обычно спокойный из-за отпусков август бьет рекорд", — объясняет глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.
Автомобиль Lada Aura
Концепция изменилась
В III квартале, как и ожидалось, увеличили утильсбор — правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации до 2030-го для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники. В среднем — на 70-85% с последующим повышением на 10-20% с 1 января каждого последующего года.
То есть на один новый автомобиль с объемом двигателя в один-два литра тариф вырос с 300,6 до 556,2 тысячи рублей в октябре, а сейчас — до 667,4 тысячи.
Для транспортных средств, ввезенных в страну не позднее сентября 2024-го, сохранили прежние коэффициенты расчета (при условии подачи таможенных документов до 15 октября).
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Для некоторых видов специализированной техники, такой как экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, производство которых в стране только налаживается, индексацию отложили до 2026-2028 годов. Также исключение сделали для автомобилей с объемом двигателя до трех литров, ввезенных физлицами самостоятельно для личного пользования.
Индексация касается в первую очередь техники, которая "серийно производится на территории России в достаточном для обеспечения запросов внутреннего рынка объеме" и должна "способствовать формированию прогнозируемых условий для принятия инвестиционных решений, реализации совместных промышленных проектов, стимулированию локализации производства на территории Российской Федерации", — пояснили в Минпромторге.
Повлияла и ключевая ставки ЦБ, поднятая к концу года до максимальных 21%. Это сработало как система охлаждения двигателя розничного кредитования, отмечает Бочарников.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИмпорт грузов из Китая в порт "Суходол" в Приморском крае
Импорт грузов из Китая в порт "Суходол" в Приморском крае
Чего ждать
На 2025-й отраслевые эксперты прогнозируют падение продаж. В "Автостате" ожидают в лучшем случае десять процентов (1,43 миллиона), 20 — в худшем (1,27 миллиона).
Прогноз ГК "АвтоСпецЦентр" пессимистичнее — минус 25% (до 1,2 миллиона машин), так как предпосылок для снижения стоимости автомобилей, в том числе отечественных, нет. Ослабление рубля приведет к подорожанию и российских моделей, так как производители продолжают использовать зарубежные комплектующие и технологии. "Цены в массовом сегменте вырастут до 15%, что связано с индексацией утилизационного сбора, повышением ключевой ставки и нестабильностью рубля. Это сделает авторетейл малорентабельным, закроется много дилерских центров", — предупреждают в пресс-службе компании.
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Что касается структуры рынка, лидерство сохранят китайские бренды: Chery, Geely и Haval. Производители заинтересованы в расширении модельного ряда, а ощутимой конкуренции на рынке пока нет. Европейские и американские автомобили, как и в 2024-м, будут представлены только в премиум-сегменте, добавляют специалисты ГК "АвтоСпецЦентр".
Кредитование продолжит сокращаться, отмечает Бочарников. Помимо ставки, давление окажут лимиты доли рискованных займов, установленные ЦБ. "Кроме того, в 2025-м ожидается введение стандарта автокредитования, что повлияет на механизмы и конъюнктуру рынка. "Потепления" можно ожидать, когда регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику, однако это не близкая перспектива. Розничные кредиты уезжают на пит-стоп и останутся там до укрощения инфляции", — говорит он.
Здание Центрального банка России
Состав парка
В международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE обратили внимание на повышение среднего возраста автомобилей, заезжающих на ремонт в СТО.
В 2023-м было 12,3 года, сейчас — 13. Негативная динамика сохраняется с доковидного 2019-го, когда средний возраст был девять с половиной лет.
В 2023-м было 12,3 года, сейчас — 13. Негативная динамика сохраняется с доковидного 2019-го, когда средний возраст был девять с половиной лет.
"В 2024-м к нам чаще всего заезжали Toyota, Lada и Nissan. Их вытесняют другие бренды, однако очень медленно. Например, в нашей сети на китайские марки приходится 3,4%, в прошлом году было 2,6. Пока китайских машин в постгарантийном сегменте немного", — рассказывает директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
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Вместе с тем в 2024-м заметно изменилась структура среднего чека на ремонт —увеличились объем услуг и число запчастей. Это говорит о том, что люди не собираются продавать свои машины — вкладывают деньги в их обслуживание.
Согласно октябрьскому опросу FIT SERVICE, большинство россиян не планируют приобретать новый автомобиль — продолжат эксплуатировать имеющийся. Так, 68% вообще не думают о замене, 24% — лишь мечтают об этом и только семь процентов готовы к покупке.
Так что медленное старение автопарка продолжится.
Ремонт автомобиля