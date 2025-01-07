https://ria.ru/20250107/aerodromy-1992732252.html

ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 07.01.2025

ВС России поразили украинские военные аэродромы

Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:37:00+03:00

2025-01-07T12:37:00+03:00

2025-01-07T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения", — отметили в ведомстве. Также под удары попали скопления личного состава и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 164 районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

https://ria.ru/20250107/wp-1992722281.html

https://ria.ru/20250107/otkaz-1992719185.html

россия

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, вооруженные силы украины