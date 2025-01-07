ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы и склады вооружения
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения", — отметили в ведомстве.
Также под удары попали скопления личного состава и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 164 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 652 самолета;
- 283 вертолета;
- 39 618 беспилотных летательных аппаратов;
- 590 зенитных ракетных комплексов;
- 20 280 танков и других боевых бронированных машин;
- 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.