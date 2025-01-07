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ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 07.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 07.01.2025 (обновлено: 13:07 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/aerodromy-1992732252.html
ВС России поразили украинские военные аэродромы
ВС России поразили украинские военные аэродромы - РИА Новости, 07.01.2025
ВС России поразили украинские военные аэродромы
Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:37:00+03:00
2025-01-07T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения", — отметили в ведомстве. Также под удары попали скопления личного состава и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 164 районах.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20250107/wp-1992722281.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские военные аэродромы

ВС России поразили украинские военные аэродромы и склады вооружения

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, сообщило Минобороны.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения", — отметили в ведомстве.
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Также под удары попали скопления личного состава и техники украинских боевиков и иностранных наемников в 164 районах.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
  • 652 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 39 618 беспилотных летательных аппаратов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 20 280 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 20 270 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 29 955 единиц специальной военной автомобильной техники.
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