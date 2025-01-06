https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992684197.html

Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману

Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману - РИА Новости, 06.01.2025

Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х назвала позором интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:21:00+03:00

2025-01-06T19:21:00+03:00

2025-01-06T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х назвала позором интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману."Три часа позора", — заявила она.Ранее Панченко сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании, прозвучавших в данном интервью."Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.

https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html

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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)