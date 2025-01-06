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Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману - РИА Новости, 06.01.2025
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19:21 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992684197.html
Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману
Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману - РИА Новости, 06.01.2025
Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х назвала позором интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:21:00+03:00
2025-01-06T19:21:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х назвала позором интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману."Три часа позора", — заявила она.Ранее Панченко сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании, прозвучавших в данном интервью."Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
Украинская журналистка тремя словами описала интервью Зеленского Фридману

Журналистка Панченко назвала позором трехчасовое интервью Зеленского Фридману

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х назвала позором интервью Владимира Зеленского блогеру Лексу Фридману.
"Три часа позора", — заявила она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Интервью Зеленского привело в ярость американского журналиста
Вчера, 15:32
Ранее Панченко сравнила Владимира Зеленского с гоблинами из популярной серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг из-за очередных обвинений в адрес Запада о недостаточном финансировании, прозвучавших в данном интервью.
"Зеленский хотел бы видеть себя Гарри Поттером, но он всего лишь жадный до денег гоблин из банка "Гринготтс", — написала она.
Ранее Зеленский в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Кроме того, он пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. Также он упомянул что предлагал Дональду Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова главы киевского режима о том, что тот презирает россиян, заявил, что для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
В США Зеленского поставили на место после интервью
Вчера, 06:12
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
 
 
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