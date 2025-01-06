Рейтинг@Mail.ru
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста - РИА Новости, 06.01.2025
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста
Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:08:00+03:00
2025-01-06T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
москва
чей боуз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_0:138:3071:1866_1920x0_80_0_0_b61e9802d987600b1e4de3ffdd25dde9.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут", — написал он.По словам журналиста, сотни людей погибли за последние сутки из-за решений Зеленского.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области
https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913098929_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_fb14dcba44d49fc9820bcd2b45314f38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, москва, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста

Журналист Боуз: контратака в Курской области дорого обойдется ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Интервью Зеленского привело в ярость американского журналиста
15:32
По словам журналиста, сотни людей погибли за последние сутки из-за решений Зеленского.
Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваЧей БоузВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала