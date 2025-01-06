https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html

"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста

"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста - РИА Новости, 06.01.2025

"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста

Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T17:08:00+03:00

2025-01-06T17:08:00+03:00

2025-01-06T17:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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москва

чей боуз

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут", — написал он.По словам журналиста, сотни людей погибли за последние сутки из-за решений Зеленского.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области

https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html

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курская область

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курская область, москва, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)