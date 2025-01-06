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"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста - РИА Новости, 06.01.2025
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста
Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T17:08:00+03:00
2025-01-06T17:08:00+03:00
2025-01-06T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
москва
чей боуз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Попытки ВСУ контратаковать в Курской области приведут к еще большим жертвам среди украинцев, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котел на уничтожение еще большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут", — написал он.По словам журналиста, сотни людей погибли за последние сутки из-за решений Зеленского.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области
https://ria.ru/20250106/intervyu-1992667515.html
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курская область, москва, чей боуз, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Бросил в котел": решение Зеленского привело в ярость западного журналиста
Журналист Боуз: контратака в Курской области дорого обойдется ВСУ