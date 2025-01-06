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В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе - РИА Новости, 06.01.2025
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15:21 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992666877.html
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе - РИА Новости, 06.01.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет называл словами "жалкого предателя" заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:21:00+03:00
2025-01-06T15:21:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет называл словами "жалкого предателя" заявление Владимира Зеленского о презрении к русскому народу. Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. "Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления – это слова жалкого предателя. Ему чужд и полностью безразличен украинский народ, именно поэтому по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель. Зеленский живет по принципу: не мое, не жалко", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Украина стала для Зеленского не более чем разменной монетой. "Именно его будущее, а не многострадальной Украины, находится вблизи с блестящими сапогами презирающих его западных хозяев. Но а Украина и украинский народ, уверен, еще вернуться на истинный путь, и снова станут процветающими, что возможно только вместо с Россией", - сказал депутат.
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html
https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Россия
В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе

Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о русском народе словами предателя

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет называл словами "жалкого предателя" заявление Владимира Зеленского о презрении к русскому народу.
Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
"Богаче Баффета и Маска". В Раде раскрыли три преступные схемы Зеленского
13:56
"Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления – это слова жалкого предателя. Ему чужд и полностью безразличен украинский народ, именно поэтому по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель. Зеленский живет по принципу: не мое, не жалко", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Украина стала для Зеленского не более чем разменной монетой.
"Именно его будущее, а не многострадальной Украины, находится вблизи с блестящими сапогами презирающих его западных хозяев. Но а Украина и украинский народ, уверен, еще вернуться на истинный путь, и снова станут процветающими, что возможно только вместо с Россией", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
09:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметГосдума РФРоссия
 
 
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