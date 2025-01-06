https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992666877.html

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе - РИА Новости, 06.01.2025

В Госдуме отреагировали на заявление Зеленского о русском народе

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет называл словами "жалкого предателя" заявление Владимира Зеленского о... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:21:00+03:00

2025-01-06T15:21:00+03:00

2025-01-06T15:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет называл словами "жалкого предателя" заявление Владимира Зеленского о презрении к русскому народу. Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. "Говорящий на суржике украинский диктатор должен понять, что украинцы являются частью русского народа, который снова станет единым. Зеленский же никогда не ассоциировал себя с украинцами. Его заявления – это слова жалкого предателя. Ему чужд и полностью безразличен украинский народ, именно поэтому по его приказу сотни тысяч украинцев отправляют на фронт на верную гибель. Зеленский живет по принципу: не мое, не жалко", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Украина стала для Зеленского не более чем разменной монетой. "Именно его будущее, а не многострадальной Украины, находится вблизи с блестящими сапогами презирающих его западных хозяев. Но а Украина и украинский народ, уверен, еще вернуться на истинный путь, и снова станут процветающими, что возможно только вместо с Россией", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992662046.html

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в мире, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, госдума рф, россия