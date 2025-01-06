https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992653716.html

Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа

Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа - РИА Новости, 06.01.2025

Медведев заявил о личной мести Зеленскому со стороны российского народа

Для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности, заявил на своей странице в соцсети... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:36:00+03:00

2025-01-06T11:36:00+03:00

2025-01-06T14:19:00+03:00

россия

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Для российского народа личная месть Владимиру Зеленскому не должна закончиться после его отстранения от должности, заявил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова Зеленского о том, что тот презирает россиян."Зеленая тварь заявила, что она "презирает весь российский народ". Понятно, и "весь российский народ презирает" ублюдка. И для нашего народа личная месть нынешнему нелегитимному главарю бандеровской Украины теперь не должна закончиться после его отстранения от должности", - написал Медведев.Он отметил, что Зеленский нарушил правила стандартной политкорректности между воюющими странами, заявив, что презирает российский народ.Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию."Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности между воюющими странами. Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу. Можно проклинать армию, правителей, партии, бизнес, но не всех людей", - отметил Медведев в публикации.Он указал на то, что так было даже с фашистской Германией, когда использовалась максима: нацисты – преступники, но весь народ ненавидеть нельзя."Насколько это справедливо, комментировать не буду. На бытовом уровне всякое бывало, чего уж. Но это удерживало идеологию в парадигме "люди нам не враги", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html

https://ria.ru/20241231/medvedev-1992167495.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир зеленский, в мире