https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html

В США Зеленского поставили на место после интервью

В США Зеленского поставили на место после интервью - РИА Новости, 06.01.2025

В США Зеленского поставили на место после интервью

Американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T06:12:00+03:00

2025-01-06T06:12:00+03:00

2025-01-06T06:12:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману."Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <...> Он такой же "президент", каким был Джо Байден для Соединенных Штатов", — отметил журналист.Он также выразил уверенность, что после прихода к власти Дональд Трамп начнет перезагрузку американской дипломатии, которую будут представлять только мудрые политики. "Пришло время для мира", — добавил он.В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992622351.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сша, джо байден