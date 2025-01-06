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В США Зеленского поставили на место после интервью - РИА Новости, 06.01.2025
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06:12 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html
В США Зеленского поставили на место после интервью
В США Зеленского поставили на место после интервью - РИА Новости, 06.01.2025
В США Зеленского поставили на место после интервью
Американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T06:12:00+03:00
2025-01-06T06:12:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
сша
джо байден
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману."Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. &lt;...&gt; Он такой же "президент", каким был Джо Байден для Соединенных Штатов", — отметил журналист.Он также выразил уверенность, что после прихода к власти Дональд Трамп начнет перезагрузку американской дипломатии, которую будут представлять только мудрые политики. "Пришло время для мира", — добавил он.В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.
https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, джо байден
В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Джо Байден
В США Зеленского поставили на место после интервью

Журналист Беккер сравнил Зеленского с Байденом из-за ответов на интервью

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американский журналист Кайл Беккер в соцсети Х сравнил Владимира Зеленского с уходящим президентом США Джо Байденом из-за примитивных ответов на интервью блогеру Лексу Фридману.
"Зеленский, как обычно, повсюду разбрасывается своими ответами. <...> Он такой же "президент", каким был Джо Байден для Соединенных Штатов", — отметил журналист.
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Он также выразил уверенность, что после прихода к власти Дональд Трамп начнет перезагрузку американской дипломатии, которую будут представлять только мудрые политики.
"Пришло время для мира", — добавил он.
В вышедшем в воскресенье интервью Владимир Зеленский сделал несколько дерзких высказываний, в частности, что он искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Во время беседы глава киевского режима также срывался на мат.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАДжо Байден
 
 
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