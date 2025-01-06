https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992661086.html

В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью - РИА Новости, 06.01.2025

В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко попытался оправдать использование Зеленским нецензурной лексики в интервью американскому... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:34:00+03:00

2025-01-06T13:34:00+03:00

2025-01-06T13:52:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко попытался оправдать использование Зеленским нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману тем, что это не было выступлением с высокой трибуны, например, Совбеза ООН. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. "Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер", - прокомментировал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона использование Зеленским нецензурной лексики. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.

https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир зеленский, сергей лещенко, владимир путин, оон, европейский совет