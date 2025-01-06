Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 06.01.2025 (обновлено: 13:52 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992661086.html
В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью
В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью - РИА Новости, 06.01.2025
В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко попытался оправдать использование Зеленским нецензурной лексики в интервью американскому... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T13:34:00+03:00
2025-01-06T13:52:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
сергей лещенко
владимир путин
оон
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко попытался оправдать использование Зеленским нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману тем, что это не было выступлением с высокой трибуны, например, Совбеза ООН. Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. "Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер", - прокомментировал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона использование Зеленским нецензурной лексики. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.
https://ria.ru/20250106/panchenko-1992641225.html
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_2c45ffaa2505652f6e20e95d20b89cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир зеленский, сергей лещенко, владимир путин, оон, европейский совет
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лещенко, Владимир Путин, ООН, Европейский совет
В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

Советник руководителя офиса Зеленского оправдал его мат в интервью

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко попытался оправдать использование Зеленским нецензурной лексики в интервью американскому журналисту Лексу Фридману тем, что это не было выступлением с высокой трибуны, например, Совбеза ООН.
Ранее Зеленский в трехчасовом интервью Лексу Фридману несколько раз выругался матом. Так, нецензурную лексику он применил в отношении отказа западных стран ввести санкции против России перед началом спецоперации. Кроме того, Зеленский использовал мат и в темах, касающихся президента России Владимира Путина. При этом Зеленский заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Журналистка резко высказалась о Зеленском после его интервью
09:30
"Он использует ту лексику, какую считает нужным. В данном случае он говорит языком людей, то, как думают украинцы, так президент и говорит. Это не выступление на высокой трибуне Европейского совета или Совбеза ООН. Это интервью, причем даже не в стандартном лицензированным видео, это подкастер", - прокомментировал Лещенко в эфире всеукраинского телемарафона использование Зеленским нецензурной лексики.
Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что переход Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака на публичные оскорбления свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин обыграл их вчистую.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Штаты получат на Украине дырку от бублика
08:00
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛещенкоВладимир ПутинООНЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала