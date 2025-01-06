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Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 06.01.2025
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02:48 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992625149.html
Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов
Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 06.01.2025
Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов
Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:48:00+03:00
2025-01-06T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за 300 миллиардов долларов из российских активов. "Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо 20 декабря рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции. Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов. Минюст Украины ранее сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html
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украина, россия, москва, владимир зеленский, роберт фицо, дональд трамп, евросоюз, нато, g7, в мире
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, G7, В мире
Зеленский предлагал Трампу продать Киеву оружие за 300 миллиардов долларов

Зеленский заявил, что предлагал Трампу продать Киеву оружие за российские активы

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что предлагал избранному президенту США Дональду Трампу продать Украине оружие за 300 миллиардов долларов из российских активов.
"Я сказал Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов, и мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность. Это одна из гарантий безопасности? Да, конечно. Потому что это военная гарантия", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом
01:39
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо 20 декабря рассказал, что в ходе переговоров в Брюсселе Зеленский предлагал передать ему 500 миллионов евро "из российских активов" в обмен на согласие Словакии со вступлением Украины в НАТО. Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук сообщил, что после попытки Зеленского подкупить Фицо обратился в прокуратуру Бельгии с просьбой организовать уголовное преследование за совершение тяжкого преступления Зеленским по факту коррупции.
Путин 22 декабря принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Зеленский нервно отреагировал на встречу, начал предъявлять голословные обвинения словацкому премьеру, хотя ранее именно Киев пытался купить согласие Братиславы на вступление Украины в НАТО обещаниями выплаты средств из замороженных российских активов.
Минюст Украины ранее сообщил о взыскании 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллионов долларов) российских активов в госбюджет страны. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
На Западе раскрыли подробности тайного шага США и Украины по России
Вчера, 04:31
 
УкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийРоберт ФицоДональд ТрампЕвросоюзНАТОG7В мире
 
 
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