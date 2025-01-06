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Зеленский заявил, что презирает русский народ - РИА Новости, 06.01.2025
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01:46 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html
Зеленский заявил, что презирает русский народ
Зеленский заявил, что презирает русский народ - РИА Новости, 06.01.2025
Зеленский заявил, что презирает русский народ
Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:46:00+03:00
2025-01-06T01:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию. Так Зеленский объяснил, почему интервью состоялось не на русском, как предлагал знающий этот язык Фридман, а на украинском при помощи переводчика. "Я прекрасно владею русским языком, конечно, и я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском… Не считаю, что это просто можно вот так делать вид, что ничего не происходит, и давать пас к тому, чтобы в который раз (президент РФ Владимир – ред.) Путин говорил, что мы же один народ, мы же, смотрите, на одном языке говорим, и тому подобное… Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Он также утверждает, что на Украине живут люди, которые разговаривают на русском языке и им якобы этого никто не запрещает. "У нас есть люди, которые говорят по-русски. Это неправда, что мы запрещаем говорить на русском", - добавил Зеленский. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Позднее парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html
https://ria.ru/20250105/zelenskiy-1992545312.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленский заявил, что презирает русский народ

Зеленский заявил, что владеет русским языком, но искренне презирает россиян

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив таким образом свою русофобию.
Так Зеленский объяснил, почему интервью состоялось не на русском, как предлагал знающий этот язык Фридман, а на украинском при помощи переводчика.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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"Я прекрасно владею русским языком, конечно, и я все понимаю, о чем вы говорите, но я не могу все интервью отвечать вам на русском… Не считаю, что это просто можно вот так делать вид, что ничего не происходит, и давать пас к тому, чтобы в который раз (президент РФ Владимир – ред.) Путин говорил, что мы же один народ, мы же, смотрите, на одном языке говорим, и тому подобное… Поэтому, поскольку эти люди глухие и начали оккупацию якобы по защите русского языка, я искренне их презираю", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
Он также утверждает, что на Украине живут люди, которые разговаривают на русском языке и им якобы этого никто не запрещает. "У нас есть люди, которые говорят по-русски. Это неправда, что мы запрещаем говорить на русском", - добавил Зеленский.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
Позднее парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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