https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622175.html

Зеленский пожаловался, что половина денег от США так и не дошла до Украины

Зеленский пожаловался, что половина денег от США так и не дошла до Украины - РИА Новости, 06.01.2025

Зеленский пожаловался, что половина денег от США так и не дошла до Украины

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:33:00+03:00

2025-01-06T01:33:00+03:00

2025-01-06T01:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США. "Из Соединенных Штатов Америки, из Европы мы получали оружие. Если мы возьмем, например, деньги Соединенных Штатов Америки, за все это время этой войны проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардов. Давайте будем честными. Мы не получили половины этих денег. Второй момент, который является очень важным, просто, к примеру, это коррупция? Это первый вопрос. Чья коррупция? Это второй вопрос", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. Он также признал, что на Украине процветает коррупция, однако власти неустанно с ней борются. "У нас действительно очень сложная антикоррупционная система. Она самая сложная во всей Европе. Это (устранение коррупции - ред.) еще одно из требований Европейского Союза", - отметил Зеленский, задавшись вопросом, где же вторая половина денег, обещанных США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html

https://ria.ru/20240427/skhema-1942689654.html

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Дарья Буймова

украина, сша, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато