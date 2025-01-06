https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html

Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа

Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 06.01.2025

Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа

Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:30:00+03:00

2025-01-06T01:30:00+03:00

2025-01-06T01:30:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать. Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. "Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он меня пригласит, я приеду", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20250105/zelenskiy-1992545312.html

https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский