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Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 06.01.2025
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01:30 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 06.01.2025
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа
Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:30:00+03:00
2025-01-06T01:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать. Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне. "Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он меня пригласит, я приеду", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале. В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20250105/zelenskiy-1992545312.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался, что его не пригласили на инаугурацию Трампа

Зеленский заявил, что хотел бы поехать на инаугурацию Трампа, но его не позвали

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что его не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, однако он бы хотел поехать.
Трамп ранее заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая пройдет в январе 2025 года в Вашингтоне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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"Я бы хотел… Но, честно, я не могу приехать вот так, во время войны, потому что президент Трамп меня напрямую не приглашал… Если он меня пригласит, я приеду", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в YouTube-канале.
В ходе выборов президента США 5 ноября 2024 года победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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