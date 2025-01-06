https://ria.ru/20250106/zelenkiy-1992621761.html

Зеленский выругался матом в адрес стран Запада

Зеленский выругался матом в адрес стран Запада - РИА Новости, 06.01.2025

Зеленский выругался матом в адрес стран Запада

Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману выругался, обвинив западные страны в том, что они не предоставили Украине необходимую помощь... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T01:27:00+03:00

2025-01-06T01:27:00+03:00

2025-01-06T06:13:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману выругался, обвинив западные страны в том, что они не предоставили Украине необходимую помощь в 2022 году.Нецензурные высказывания Зеленский произнес на русском языке, хотя само трехчасовое интервью он давал украинском. В частности, глава киевского режима сорвался на мат в адрес Запада за отказ ввести рестрикции в адрес Москвы перед началом СВО."Все что-то говорили, прогнозировали и так далее, но я просил только об одном, прежде всего у США: <...> дайте мне две вещи: усильте нас оружием, но лучше всего усильте нас предпосылками. Это не оружие, прежде всего, это санкции" — сказал он с использованием обсценной лексики.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.

https://ria.ru/20250105/tramp-1992555352.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, киев