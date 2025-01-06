https://ria.ru/20250106/zavod-1992652264.html

Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны

Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны - РИА Новости, 06.01.2025

Завод имени Дегтярева подал иск к Минобороны

Завод имени В. А. Дегтярева подал иск к Министерству обороны на сумму более 100 миллионов рублей, указано в официальных документах Арбитражного суда Москвы,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:08:00+03:00

2025-01-06T11:08:00+03:00

2025-01-06T14:47:00+03:00

завод имени дегтярева

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Завод имени В. А. Дегтярева подал иск к Министерству обороны на сумму более 100 миллионов рублей, указано в официальных документах Арбитражного суда Москвы, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 10 февраля 2025 года на 17 часов 15 минут", — сказано в документах. Согласно документам, исковые требования к ответчику составляют 100 миллионов 569 тысяч 849 рублей 71 копейку. С чем именно связан иск, не уточняется. Заявление от завода поступило в суд в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20250103/isk-1992420309.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

завод имени дегтярева, происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)