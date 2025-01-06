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На Западе неожиданно высказались об ограничении действий Путина - РИА Новости, 06.01.2025
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16:07 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/zapad-1992670382.html
На Западе неожиданно высказались об ограничении действий Путина
На Западе неожиданно высказались об ограничении действий Путина - РИА Новости, 06.01.2025
На Западе неожиданно высказались об ограничении действий Путина
Западу необходимо признать, что экономическая война против Москвы не сработала, а санкции никак не влияют на принимаемые российским президентом решения, заявил... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T16:07:00+03:00
2025-01-06T16:07:00+03:00
владимир путин
москва
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Западу необходимо признать, что экономическая война против Москвы не сработала, а санкции никак не влияют на принимаемые российским президентом решения, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для американского журнала Responsible Statecraft."За последние одиннадцать лет санкции ни разу не выглядели способными ограничить принимаемые им (Владимиром Путиным — прим. ред.) решения", — считает он.По словам дипломата, предлагать новые способы причинения экономического вреда России бесполезно."Нам следует поставить вопрос о том, как закончить войну, чем предлагать все те же старые идеи, которые, вне всякого сомнения, ее продлят", — считает Прауд.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250106/sanktsii-1992635458.html
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владимир путин, москва, россия
Владимир Путин, Москва, Россия
На Западе неожиданно высказались об ограничении действий Путина

RS: экономическая война Запада против России не сработала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Западу необходимо признать, что экономическая война против Москвы не сработала, а санкции никак не влияют на принимаемые российским президентом решения, заявил британский дипломат Ян Прауд в статье для американского журнала Responsible Statecraft.
"За последние одиннадцать лет санкции ни разу не выглядели способными ограничить принимаемые им (Владимиром Путиным — прим. ред.) решения", — считает он.
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По словам дипломата, предлагать новые способы причинения экономического вреда России бесполезно.
"Нам следует поставить вопрос о том, как закончить войну, чем предлагать все те же старые идеи, которые, вне всякого сомнения, ее продлят", — считает Прауд.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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