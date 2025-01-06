Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Запад"
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевые бронированные машины Iveco итальянского производства и "Козак", 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Мираж" и "Квертус", две станции контрбатарейной борьбы, уточнили в ведомстве.