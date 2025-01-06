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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.01.2025
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Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.01.2025
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:14:00+03:00
2025-01-06T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевые бронированные машины Iveco итальянского производства и "Козак", 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Мираж" и "Квертус", две станции контрбатарейной борьбы, уточнили в ведомстве.
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россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины, мираж
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Мираж
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 550 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ.
"Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевые бронированные машины Iveco итальянского производства и "Козак", 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - добавили в МО РФ.
Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Мираж" и "Квертус", две станции контрбатарейной борьбы, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМираж
 
 
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