https://ria.ru/20250106/zapad-1992655154.html

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.01.2025

Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:14:00+03:00

2025-01-06T12:14:00+03:00

2025-01-06T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила три контратаки, потери противника составили до 550 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Подолы, Глушковка, Ковшаровка, Двуречная, Западное, Ивановка Харьковской области, Ямполовка и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ."Потери противника составили до 550 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевые бронированные машины Iveco итальянского производства и "Козак", 12 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм гаубица "Мста-Б", две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М101 производства США", - добавили в МО РФ.Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Мираж" и "Квертус", две станции контрбатарейной борьбы, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250106/ssha-1992653161.html

https://ria.ru/20250106/ssha-1992643205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, харьковская область, вооруженные силы украины, мираж