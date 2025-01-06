https://ria.ru/20250106/zaharova-1992652608.html

Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с западными странами

Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с западными странами - РИА Новости, 06.01.2025

Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с западными странами

Откровения Владимира Зеленского в прошедшем интервью американскому журналисту о предложениях избранному президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о наличии РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T11:16:00+03:00

2025-01-06T11:16:00+03:00

2025-01-06T11:16:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Откровения Владимира Зеленского в прошедшем интервью американскому журналисту о предложениях избранному президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о наличии коррупционных связей Киева и англосаксов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "А то, что он, по его словам, предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй - кровавая схема, освоенная со времён "Бурисмы", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману пожаловался, что Украина так и не получила половины средств, обещанных от США, а также он упомянул что предлагал Трампу купить у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. СК РФ в апреле 2024 года сообщал, что по обращению депутатов ГД после теракта в "Крокус сити холле" возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Как отмечалось, деньги, поступавшие через некие коммерческие организации и, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма холдингс" использовались для осуществления терактов в РФ. Позже один из бывших директоров компании Burisma Holdings Андреас Софоклеус назвал не соответствующими действительности сообщения о финансировании компанией терроризма и заявил, что совет директоров не утверждал решений о финансировании незаконной деятельности

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992631151.html

https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991632633.html

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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, мария захарова, госдума рф, украина