https://ria.ru/20250106/zaes-1992664902.html
Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС
Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости, 06.01.2025
Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС
Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух украинских дронов на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:37:00+03:00
2025-01-06T14:37:00+03:00
2025-01-06T14:37:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости. Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух украинских дронов на Запорожскую АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ 5 января пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью беспилотниками, все они сбиты, жертв и разрушений на атомной станции нет, радиационная обстановка в норме. По данным Минобороны, при падении одного из сбитых дронов "произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС". "Запорожскую АЭС атаковали два дрона. Первый пришелся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра, второй упал в промзоне за периметром станции без последствий. Про эти оба инцидента экспертов МАГАТЭ проинформировал директор станции Юрий Черничук", - сказала Яшина. По ее словам, на данный момент обстановка на атомной станции спокойная, учебно-тренировочный центр не пострадал. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора Агентства на станцию.
https://ria.ru/20241227/magate-1991672730.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Миссию МАГАТЭ проинформировали об атаке двух дронов ВСУ на ЗАЭС
Директор ЗАЭС проинформировал миссию МАГАТЭ об атаке двух дронов ВСУ