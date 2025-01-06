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В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 06.01.2025
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01:42 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/vzryv-1992622927.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 06.01.2025
В Черкассах прогремел взрыв
Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:42:00+03:00
2025-01-06T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - заявил телеканал. В Черкасской области с 00.31 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250105/vzryv-1992618198.html
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в мире, черкассы, дмитрий песков, вооруженные силы украины, черкасская область, россия
В мире, Черкассы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Россия
В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - заявил телеканал.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Вчера, 23:52
В Черкасской области с 00.31 мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
В Павлограде прогремели взрывы
Вчера, 21:21
 
В миреЧеркассыДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЧеркасская областьРоссия
 
 
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