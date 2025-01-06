https://ria.ru/20250106/vzryv-1992622927.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 06.01.2025
В Черкассах прогремел взрыв
Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T01:42:00+03:00
2025-01-06T01:42:00+03:00
2025-01-06T01:42:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги в Черкасской области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов", - заявил телеканал. В Черкасской области с 00.31 мск звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, черкассы, дмитрий песков, вооруженные силы украины, черкасская область, россия
В мире, Черкассы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Черкасская область, Россия
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах после воздушной тревоги прогремел взрыв