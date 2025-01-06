Слуцкий предложил установить выплаты военным журналистам в зоне СВО
Слуцкий предложил установить выплаты при ранении или гибели военкоров
Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минцифры РФ с предложением установить единовременные выплаты от 3 миллионов до 5 миллионов рублей для военных корреспондентов, осуществляющих профессиональную деятельность в особых условиях, в том числе в зоне проведения СВО, которые будут выплачиваться при причинении вреда их жизни или здоровью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вечером 4 января украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю с сотрудниками СМИ далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка. При обстреле погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Из находившихся в машине корреспондент РИА Новости Максим Романенко госпитализирован с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву с легкой контузией госпитализация не понадобилась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, пострадавшим при атаке ВСУ, оказана медпомощь, они продолжат лечение амбулаторно.
"Прошу Вас рассмотреть возможность на федеральном уровне установить единовременные выплаты для военных корреспондентов, осуществляющих профессиональную деятельность в особых условиях, в том числе в районах проведения специальной военной операции, которые будут выплачиваться при причинении вреда их жизни или здоровью", - сказано в обращении к главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Согласно действующему законодательству, в случае ранения или гибели журналиста, который исполнял свой долг в особых условиях, в том числе и в зоне проведения СВО, единовременная компенсация выплачивается из средств редакции СМИ и не превышает 2 миллионов рублей. Как подчеркивают авторы инициативы, других выплат, которые бы предоставлялись государством, для журналистов не предусмотрено. При этом в случае гибели волонтеров при осуществлении своей деятельности на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, членам семьи производится единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей, а в случае получения увечья - 3 миллиона рублей, аналогичные выплаты установлены для военнослужащих.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, важно, чтобы военные корреспонденты наравне с бойцами СВО и волонтёрами получали единовременные выплаты из федерального бюджета при травмах и ранениях, а в случае гибели - компенсация должна предоставляться их семьям.
"Наши военные корреспонденты наравне с военнослужащими отважно выполняют свой долг на передовой, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы миллионы граждан знали, что на самом деле происходит на линии фронта. Их самоотверженный труд не позволяет распространяться оголтелой лжи и пропаганде. Именно поэтому ВСУ считают наших журналистов одной из своих приоритетных целей. Будем работать с правительством РФ над этой инициативой. Мы должны гарантировать военным корреспондентам и их семьям всестороннюю поддержку", – подчеркнул парламентарий.