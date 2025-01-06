https://ria.ru/20250106/vsu-1992695596.html

Во Франции подтвердили дезертирство десятков обученных Парижем солдат ВСУ

Во Франции подтвердили дезертирство десятков обученных Парижем солдат ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

Во Франции подтвердили дезертирство десятков обученных Парижем солдат ВСУ

Министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" проходивших обучение во Франции украинских солдат дезертировали еще находясь на французской территории,... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T22:55:00+03:00

2025-01-06T22:55:00+03:00

2025-01-06T22:55:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 янв – РИА Новости. Министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" проходивших обучение во Франции украинских солдат дезертировали еще находясь на французской территории, сообщает агентство Франс Пресс. "По данным генерального штаба, французская армия, которая обучала украинскую бригаду во Франции перед ее отправкой на фронт, отметила "несколько десятков" дезертиров во время обучения, в то время как украинское командование признало "проблемы" внутри этого подразделения", - сообщает СМИ. По словам представителя французского генштаба, военные "находились во французских казармах и имели право выходить". "Дезертирство во Франции не криминал. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать этого человека, а право, предоставленное украинским властям на французской земле, является всего лишь дисциплинарным правом", - отметил собеседник агентства. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады "Анны Киевской". Согласно украинским СМИ, на которые ссылается издание, 1,7 тысячи из 2,3 тысячи обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделений наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года, смогут возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Однако даже после подписания соответствующего документа, желающих вернуться в части не появилось, наоборот – статистика показывает, что число не желающих служить растет. Так, британская газета Financial Times ранее писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html

https://ria.ru/20250106/vsu-1992658869.html

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в мире, франция, вооруженные силы украины