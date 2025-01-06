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Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев
Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев - РИА Новости, 06.01.2025
Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев
Операторы БПЛА "Ахмата" засняли, как выжившие после неудавшейся воскресной атаки в районе хутора Бердин в Курской области солдаты ВСУ собирают вещи и оружие с... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:16:00+03:00
2025-01-06T19:16:00+03:00
2025-01-06T19:34:00+03:00
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КУРСКАЯ ОБЛ, 6 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА "Ахмата" засняли, как выжившие после неудавшейся воскресной атаки в районе хутора Бердин в Курской области солдаты ВСУ собирают вещи и оружие с погибших сослуживцев. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости опубликовало видео работы спецназа "Ахмат" 2-й бригады спецназа Минобороны РФ и группы Росгвардии с командиром с позывным "Талиб" по уничтожению колон техники в результате данной контратаки ВСУ. Во время воздушной разведки операторы БПЛА "Ахмата" обнаружили у подбитой ранее техники ВСУ двух украинских военнослужащих, которые собирали оружие и вещи с погибших сослуживцев. После обнаружения двух солдат ВСУ на их уничтожение были отправлены FPV-дроны. В ходе работы расчетов БПЛА "Ахмата" данные военнослужащие были уничтожены.
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Операторы БПЛА "Ахмата" уничтожили двух украинских военных в Курской области
Операторы БПЛА "Ахмата" обнаружили и уничтожили двух украинских военных, оставшихся в лесополосе после неудачной атаки в Курской области. Украинские солдаты забирали вещи и оружие погибших сослуживцев.
2025-01-06T19:16
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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина
Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев
БПЛА "Ахмата" уничтожили военных ВСУ, собиравших вещи с тел погибших сослуживцев