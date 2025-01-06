https://ria.ru/20250106/vsu-1992684030.html

Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев

Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев - РИА Новости, 06.01.2025

Выжившие в Курской области солдаты ВСУ собирали вещи с погибших сослуживцев

Операторы БПЛА "Ахмата" засняли, как выжившие после неудавшейся воскресной атаки в районе хутора Бердин в Курской области солдаты ВСУ собирают вещи и оружие с... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:16:00+03:00

2025-01-06T19:16:00+03:00

2025-01-06T19:34:00+03:00

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курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ, 6 янв - РИА Новости. Операторы БПЛА "Ахмата" засняли, как выжившие после неудавшейся воскресной атаки в районе хутора Бердин в Курской области солдаты ВСУ собирают вещи и оружие с погибших сослуживцев. В воскресенье Минобороны России заявило, что группировка войск "Север" отбила попытку ВСУ атаковать позиции ВС РФ в Курской области. РИА Новости опубликовало видео работы спецназа "Ахмат" 2-й бригады спецназа Минобороны РФ и группы Росгвардии с командиром с позывным "Талиб" по уничтожению колон техники в результате данной контратаки ВСУ. Во время воздушной разведки операторы БПЛА "Ахмата" обнаружили у подбитой ранее техники ВСУ двух украинских военнослужащих, которые собирали оружие и вещи с погибших сослуживцев. После обнаружения двух солдат ВСУ на их уничтожение были отправлены FPV-дроны. В ходе работы расчетов БПЛА "Ахмата" данные военнослужащие были уничтожены.

https://ria.ru/20250106/kadyrov-1992682033.html

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Операторы БПЛА "Ахмата" уничтожили двух украинских военных в Курской области Операторы БПЛА "Ахмата" обнаружили и уничтожили двух украинских военных, оставшихся в лесополосе после неудачной атаки в Курской области. Украинские солдаты забирали вещи и оружие погибших сослуживцев. 2025-01-06T19:16 true PT2M02S

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россия, курская область, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина