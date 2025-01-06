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ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области
ВСУ потеряли на курском направлении за сутки до 485 военнослужащих, 10 танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T14:05:00+03:00
2025-01-06T14:05:00+03:00
2025-01-06T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки до 485 военнослужащих, 10 танков, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области
МО РФ: украинская армия за сутки потеряла до 485 солдат в Курской области