https://ria.ru/20250106/vsu-1992662649.html

ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области

ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

ВСУ за сутки потеряли до 485 военных в Курской области

ВСУ потеряли на курском направлении за сутки до 485 военнослужащих, 10 танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T14:05:00+03:00

2025-01-06T14:05:00+03:00

2025-01-06T14:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858231375_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_5660946b9aba8469037d154b0f66daab.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении за сутки до 485 военнослужащих, 10 танков, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 49 500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)