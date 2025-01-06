https://ria.ru/20250106/vsu-1992658869.html

Странное решение командования ВСУ вызвало недоумение в США

Странное решение командования ВСУ вызвало недоумение в США - РИА Новости, 06.01.2025

Странное решение командования ВСУ вызвало недоумение в США

Решение командования Вооруженных сил Украины сформировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией было одним из самых странных, пишет американский военный... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T13:10:00+03:00

2025-01-06T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Решение командования Вооруженных сил Украины сформировать новые бригады на фоне проблем с мобилизацией было одним из самых странных, пишет американский военный аналитик Майкл Кофман в социальной сети X."Решение Украины формировать новые бригады, а не восполнять фронтовые потери самых лучших и опытных подразделений оказалось одним из самых странных действий командования, учитывая ситуацию на поле боя и проблемы с мобилизацией", — указал эксперт.Как отметил Кофман, западные союзники Киева не обещали ему вооружения, необходимого для снабжения новых бригад ВСУ, а само расширение украинских Вооруженных сил привело к нехватке опытных военных и офицеров в новых подразделениях, а также к отсутствию сплоченности среди свежих формирований на передовой.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. При этом "датой вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

https://ria.ru/20250101/proval-1992238257.html

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в мире, киев, украина, майкл кофман, вооруженные силы украины, сша