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ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:34 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/vsu-1992656209.html
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:34:00+03:00
2025-01-06T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39568 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html
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франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39568 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в министерстве.
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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