https://ria.ru/20250106/vsu-1992656209.html

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ - РИА Новости, 06.01.2025

ВС России нанесли удар по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:34:00+03:00

2025-01-06T12:34:00+03:00

2025-01-06T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 153 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США и 115 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, 39568 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20250106/spetsoperatsiya-1992629528.html

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франция, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)