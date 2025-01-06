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Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных - РИА Новости, 06.01.2025
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:23:00+03:00
2025-01-06T12:23:00+03:00
2025-01-06T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ. "Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
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курахово, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных
МО: ВСУ потеряли до 265 военных и танк Leopard в Курахово