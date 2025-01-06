Рейтинг@Mail.ru
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных - РИА Новости, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 06.01.2025 (обновлено: 12:31 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/vsu-1992655669.html
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных - РИА Новости, 06.01.2025
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T12:23:00+03:00
2025-01-06T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ. "Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html
курахово
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курахово, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных

МО: ВСУ потеряли до 265 военных и танк Leopard в Курахово

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
ВСУ попытались атаковать ЗАЭС и Энергодар беспилотниками
12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала