https://ria.ru/20250106/vsu-1992655669.html

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных - РИА Новости, 06.01.2025

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг" составили до 265 военных

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T12:23:00+03:00

2025-01-06T12:23:00+03:00

2025-01-06T12:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Курахово в ДНР, отразили три атаки, ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, танк Leopard, сообщили в Минобороны РФ. "Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Курахово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пискуновка, Алексеево-Дружковка, Миньковка, Часов Яр, Веролюбовка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина "Козак", пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и три 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20250106/bespilotniki-1992654805.html

курахово

донецкая народная республика

сша

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курахово, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)