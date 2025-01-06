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На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи - РИА Новости, 06.01.2025
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20:43 06.01.2025 (обновлено: 20:44 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/voenkomy-1992689880.html
На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи
На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи - РИА Новости, 06.01.2025
На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи
Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины ездят на машине скорой помощи, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T20:43:00+03:00
2025-01-06T20:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины ездят на машине скорой помощи, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Луцке сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ездят на машине скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание опубликовало видео, снятое местным жителем. На нем видны машина скорой помощи и стоящие чуть поодаль двое мужчин в военной форме. Снявший это утверждает, что на автомобиле приехали сотрудники военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250106/odessa-1992688502.html
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в мире, украина, волынская область
В мире, Украина, Волынская область
На западе Украины военкомы ездят на машинах скорой помощи

В Луцке на Украине военкомы используют машину скорой помощи для передвижения

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Луцке Волынской области на западе Украины ездят на машине скорой помощи, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Луцке сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) ездят на машине скорой помощи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Украина - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
На Украине мужчина пытался защититься от военкомов ножом
Вчера, 20:06
Издание опубликовало видео, снятое местным жителем. На нем видны машина скорой помощи и стоящие чуть поодаль двое мужчин в военной форме. Снявший это утверждает, что на автомобиле приехали сотрудники военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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