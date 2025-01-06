https://ria.ru/20250106/vermakht-1991008371.html

"На краю света". Когда на самом деле закончилась Вторая мировая война

"На краю света". Когда на самом деле закончилась Вторая мировая война - РИА Новости, 06.01.2025

"На краю света". Когда на самом деле закончилась Вторая мировая война

Германия подписала акт о капитуляции 8 мая 1945 года, и документ вступил в силу на следующий день. Однако далеко не на всех фронтах бои прекратились в... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:00:00+03:00

2025-01-06T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости, Давид Нармания. Германия подписала акт о капитуляции 8 мая 1945 года, и документ вступил в силу на следующий день. Однако далеко не на всех фронтах бои прекратились в условленное время. О том, где и как сдались последние гитлеровцы, — в материале РИА Новости.Бои после ПобедыВермахт продолжал сопротивление в Праге. Войска 1-го Украинского фронта вошли в город ранним утром 9 мая. К вечеру кольцо вокруг главных сил немецкой группы армий "Центр" замкнули подразделения 2-го Украинского фронта.Операция официально завершилась 11 мая, когда советские солдаты встретились с американскими на 250-километровой линии фронта от Хемница на севере до австрийской границы. Тем не менее бои не прекращались до 16 мая. Среди прочего в этих столкновениях пленили и генерала Власова — 12-го числа у Пльзеня.В Курляндии, на западе нынешней Латвии, не сдавались практически окруженные на суше, но сохранившие выход к морю остатки группы армий "Север". Там было до 250 тысяч солдат и офицеров.В Словении, у деревни Поляна, бойцы Народно-освободительной армии Югославии сражались с отрядами вооруженных сил Независимого государства Хорватия. Усташи пытались прорваться в Австрию, чтобы сдаться Британии. Коридор удалось организовать, однако английское командование отвергло их просьбу, предложив сложить оружие перед партизанами. В плен попали около 30 тысяч человек, включая 12 генералов.Секретная операцияНо самыми последними сдались немецкие военные метеорологи на Шпицбергене.Арктика уже тогда понемногу становилась ареной противостояния в борьбе за мировое господство, но планы Берлина в отношении архипелага были довольно скромными — метеостанция. Прогнозы погоды были очень нужны люфтваффе и кригсмарине.Операцией "Хаудеген" ("вояка" по-немецки) руководил зондерфюрер Вильгельм Деге, географ по образованию.Его мобилизовали в 1940-м. Он принимал участие во вторжении в Норвегию — владел норвежским.На Шпицбергене не раз бывал до войны, в 1939 году опубликовал книгу об исследовании архипелага. Ему и поручили создать метеостанцию.Зимой 1943-го набрали добровольцев — 60 человек — и отправили тренироваться в специальный лагерь в Альпах. В итоге отобрали десятерых. Все было строго секретно, солдаты могли лишь догадываться, к чему их готовят."Странная капитуляция"Спустя более полугода — 5 августа 1944-го — группу из 11 человек на подлодке U-307 забросили на Шпицберген. Обеспечили запасами на всю арктическую зиму. Не забыли и про оружие: дали два пулемета, десять карабинов, пистолеты, 30 тысяч патронов и 300 гранат.Вскоре метеостанция заработала. До самого конца войны немецкое командование в Тромсё получало сводки о погоде — пять раз в день. Даже в полярную ночь, когда температура опускалась до минус 50, люди Деге еженедельно запускали метеозонд, который нужно было удерживать всемером из-за сильного ветра.Но снабжали их очень хорошо. "Кроме пива, у нас было все", — вспоминал один из солдат. К тому же они охотились и ловили рыбу.Деге организовал мини-школу, где обучал бойцов физике, математике, музыке и литературе.Время шло, фронт неумолимо приближался к Берлину, сообщения от командования поступали все реже. Как писал в дневнике Деге, в одном из последних сеансов связи начальство просило продержаться еще год. Второго мая из радиоперехватов они узнали о самоубийстве Гитлера, 10 мая — о капитуляции Германии. Поскольку никаких приказов не было, метеостанция продолжала действовать и пять раз в день отправляла в пустоту прогноз погоды. Между тем запасы подходили к концу, близилась полярная ночь.Третьего сентября к берегу причалило норвежское судно "Блаасел", направленное туда англичанами. Немцы встречали гостей как спасителей — угощали всем, что было."Утром 4 сентября норвежский капитан немного занервничал, — рассказывал Экхарт Деге, сын начальника метеостанции, в интервью Daily Mail. — Мой отец поинтересовался, в чем дело. Капитан ответил, что ему поручили потребовать капитуляции".И Деге, и его собеседник не знали, как именно должна проходить эта процедура, поэтому немец вытащил пистолет из кобуры, протянул его норвежцу и сказал, что сдается. Затем составили документ и подписали.По иронии судьбы последним сдавшимся подразделением вермахта оказалась метеостанция под началом географа, о котором командование попросту забыло. Конечно, отдельные партизанские отряды действовали на территории Германии вплоть до 1946-го, но их сложно назвать регулярной немецкой армией.Деге потом неоднократно встречался со своими сослуживцами, причем некоторые жили в ГДР. Дневники, оставленные им на Шпицбергене, уже после его смерти обнаружил сын, который тоже стал исследователем Арктики.

https://ria.ru/20241129/oborona-1986485572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, шпицберген, вермахт, германия, норвегия