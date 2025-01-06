https://ria.ru/20250106/venesuela-1992692265.html
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем - РИА Новости, 07.01.2025
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем
Правительство Венесуэлы после встречи лидера Парагвая Сантьяго Пеньи с беглым венесуэльским экс-кандидатом в президенты Эдмундо Гонсалесом объявило о разрыве... РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-06T21:37:00+03:00
2025-01-06T21:37:00+03:00
2025-01-07T02:11:00+03:00
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МЕХИКО, 6 янв - РИА Новости. Правительство Венесуэлы после встречи лидера Парагвая Сантьяго Пеньи с беглым венесуэльским экс-кандидатом в президенты Эдмундо Гонсалесом объявило о разрыве отношений с этой страной.В заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном в Telegram-канале главы ведомства Ивана Хиля, также сообщается об отзыве дипломатов из Парагвая. В Каракасе выразили сожаление, что Асунсьон "подчиняет внешнюю политику" воле других государств, продвигая политику, направленную на подрыв демократии.Ранее парагвайский президент сообщил о переговорах с Гонсалесом с Кориной ради "предотвращения сохранения авторитарных режимов".
https://ria.ru/20250103/venesuela-1992361063.html
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в мире, венесуэла, парагвай, каракас, николас мадуро, дмитрий песков, группа лимы, россия
В мире, Венесуэла, Парагвай, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Песков, Группа Лимы, Россия
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем
Венесуэла разорвала дипотношения с Парагваем после заявления президента Пеньи