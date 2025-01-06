Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет
CNN: снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной за десять лет
Снегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной бурей за десять лет, передает телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет", - отмечает телеканал со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
Телеканал добавляет, что погодное явление затронет такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.
В воскресенье власти американской столицы города Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури, который будет действовать до конца дня 7 января. Из предстоящего удара стихии в магазинах пригорода Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов, передавал корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы. Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.