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Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет - РИА Новости, 06.01.2025
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02:54 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/vashington-1992625520.html
Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет
Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет - РИА Новости, 06.01.2025
Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет
Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной бурей за десять лет, передает телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T02:54:00+03:00
2025-01-06T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной бурей за десять лет, передает телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет", - отмечает телеканал со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Телеканал добавляет, что погодное явление затронет такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки. В воскресенье власти американской столицы города Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури, который будет действовать до конца дня 7 января. Из предстоящего удара стихии в магазинах пригорода Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов, передавал корреспондент РИА Новости. Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы. Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.
https://ria.ru/20250106/vashington-1992618816.html
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В мире, США
Снежная буря в США может стать самой мощной за десять лет

CNN: снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной за десять лет

Снегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Снегопад в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Снежная буря, которая накроет США, может стать самой мощной бурей за десять лет, передает телеканал CNN со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Для некоторых это может оказаться самым сильным снегопадом за последние десять лет", - отмечает телеканал со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
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Телеканал добавляет, что погодное явление затронет такие штаты, как Канзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.
В воскресенье власти американской столицы города Вашингтон объявили режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся снежной бури, который будет действовать до конца дня 7 января. Из предстоящего удара стихии в магазинах пригорода Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов, передавал корреспондент РИА Новости.
Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы. Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.
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