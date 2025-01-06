https://ria.ru/20250106/vashington-1992618816.html
В Вашингтоне объявили режим ЧС
В Вашингтоне объявили режим ЧС - РИА Новости, 06.01.2025
В Вашингтоне объявили режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне в воскресенье из-за надвигающейся снежной бури, говорится в распространенном заявлении офиса мэра Мюриэль... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:04:00+03:00
2025-01-06T00:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне в воскресенье из-за надвигающейся снежной бури, говорится в распространенном заявлении офиса мэра Мюриэль Боузер. "Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в сообщении. Режим ЧС в американской столице установлен с воскресенья и будет действовать до конца 7 января. Все автовладельцы должны как можно скорее убрать свои машины, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, во избежание их принудительной эвакуации. Как убедился корреспондент РИА Новости, в пригороде Вашингтона уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Активнее всего местные жители раскупают хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу. Также повышенным спросом пользуются бумажные полотенца и туалетная бумага. Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы. Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.
https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В Вашингтоне объявили режим ЧС
В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Вашингтоне в воскресенье из-за надвигающейся снежной бури, говорится в распространенном заявлении офиса мэра Мюриэль Боузер.
"Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в сообщении.
Режим ЧС в американской столице установлен с воскресенья и будет действовать до конца 7 января. Все автовладельцы должны как можно скорее убрать свои машины, если они припаркованы по маршрутам движения экстренных служб, во избежание их принудительной эвакуации.
Как убедился корреспондент РИА Новости, в пригороде Вашингтона
уже частично опустели полки продуктовых магазинов. Активнее всего местные жители раскупают хлебобулочные изделия, воду, мясо, колбасы и курицу. Также повышенным спросом пользуются бумажные полотенца и туалетная бумага.
Ранее телеканал CNN сообщил, что мощная зимняя буря угрожает примерно 62 миллионам жителей центральной и восточной части США
и принесет с собой значительные снегопады, опасный лед, дожди и сильные грозы.
Как ожидается, эти погодные условия затронут по меньшей мере дюжину штатов, при этом могут произойти отключения электроэнергии в обширных районах. В теплых штатах могут наблюдаться сильные грозы.