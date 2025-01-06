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В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:07 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html
В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области
В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025
В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области
Контратака ВСУ в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T22:07:00+03:00
2025-01-06T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
москва
youtube
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны", — считает он.По словам Дэвиса, вероятность того, что данная контратака приведет к хоть каким-либо существенным продвижениям, практически отсутствует.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
https://ria.ru/20250106/tryuk-1992689280.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Москва, YouTube
В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области

Офицер Дэвис: контратакой в Курской области Украина добивается шумихи в СМИ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны", — считает он.
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По словам Дэвиса, вероятность того, что данная контратака приведет к хоть каким-либо существенным продвижениям, практически отсутствует.
Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.
На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАМоскваYouTube
 
 
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