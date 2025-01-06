https://ria.ru/20250106/ukraina-1992693893.html

В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области

В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области - РИА Новости, 06.01.2025

В США раскрыли, чего на самом деле хочет добиться Украина в Курской области

Контратака ВСУ в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T22:07:00+03:00

2025-01-06T22:07:00+03:00

2025-01-06T22:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

москва

youtube

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Контратака ВСУ в Курской области призвана создать шумиху вокруг Украины, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Это, вероятно, одно из тех операций, которые уже предпринимались Украиной, особенно в этом году, для впечатления СМИ. Они (командование ВСУ — прим. ред.) хотят создать впечатление, что они еще жизнеспособны", — считает он.По словам Дэвиса, вероятность того, что данная контратака приведет к хоть каким-либо существенным продвижениям, практически отсутствует.Ранее 5 января Минобороны России заявило, что около 9.00 по Москве, с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ предприняли контратаку штурмовой группой в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. За сутки потери ВСУ составили на курском направлении до 340 военнослужащих, уничтожены четыре танка.На следующий день российские военнослужащие группировки "Север" пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области.

https://ria.ru/20250106/tryuk-1992689280.html

https://ria.ru/20250106/zelenskiy-1992675239.html

курская область

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, москва, youtube