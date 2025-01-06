https://ria.ru/20250106/ukraina-1992692921.html

В Кривом Роге и Николаевской области прогремели взрывы

В Кривом Роге и Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 06.01.2025

В Кривом Роге и Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, а также в Николаевской области страны на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:47:00+03:00

2025-01-06T21:47:00+03:00

2025-01-06T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, а также в Николаевской области страны на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. "Сообщают о взрывах в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна.ua". Также 24-й канал сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Николаевской области. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 21.40 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250106/mid-1992683303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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