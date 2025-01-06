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Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах
Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах - РИА Новости, 06.01.2025
Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила исполняющего обязанности председателя таможенной службы Украины во внесении... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T21:08:00+03:00
2025-01-06T21:08:00+03:00
2025-01-06T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила исполняющего обязанности председателя таможенной службы Украины во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах, в частности в укрывательстве имущества стоимостью более 100 тысяч долларов. "Предъявили обвинение исполняющему обязанности председателя государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. По информации ведомства, чиновник в декларациях за 2021 – 2023 года не указал дом и земельный участок под ним под Киевом стоимостью более 100 тысяч долларов. Недвижимость была оформлена на родственника жены, но фактическим владельцем – и.о. главы таможенной службы. Его имя не называют. По данным из открытых источников, с марта 2023 года эту должность занимает Сергей Звягинцев.
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в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), государственная таможенная служба украины
В мире, Украина, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Государственная таможенная служба Украины
Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах
САП Украины заподозрила и. о. главы таможни в недостоверной декларации о доходах