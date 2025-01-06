https://ria.ru/20250106/ukraina-1992690894.html

Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах

Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах - РИА Новости, 06.01.2025

Главу таможни на Украине заподозрили в недостоверности декларации о доходах

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила исполняющего обязанности председателя таможенной службы Украины во внесении... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T21:08:00+03:00

2025-01-06T21:08:00+03:00

2025-01-06T21:08:00+03:00

в мире

украина

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

государственная таможенная служба украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины заподозрила исполняющего обязанности председателя таможенной службы Украины во внесении недостоверных данных в декларацию о доходах, в частности в укрывательстве имущества стоимостью более 100 тысяч долларов. "Предъявили обвинение исполняющему обязанности председателя государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. По информации ведомства, чиновник в декларациях за 2021 – 2023 года не указал дом и земельный участок под ним под Киевом стоимостью более 100 тысяч долларов. Недвижимость была оформлена на родственника жены, но фактическим владельцем – и.о. главы таможенной службы. Его имя не называют. По данным из открытых источников, с марта 2023 года эту должность занимает Сергей Звягинцев.

https://ria.ru/20241005/dengi-1976474817.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), государственная таможенная служба украины