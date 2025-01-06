Словом года на Украине стала "бусификация"
"Бусификация" стала словом 2024 года на Украине по версии украинского словаря
© Кадр видео из соцсетейВ Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
© Кадр видео из соцсетей
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, при выборе популярность и социальная значимость выступают основными критериями. В 2023 году таким словом была "мобилизация".
Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.
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На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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