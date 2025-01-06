https://ria.ru/20250106/ukraina-1992687134.html

Словом года на Украине стала "бусификация"

Словом года на Украине стала "бусификация" - РИА Новости, 06.01.2025

Словом года на Украине стала "бусификация"

Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T19:58:00+03:00

2025-01-06T19:58:00+03:00

2025-01-06T20:21:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

киев

днепропетровск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992139309_0:245:640:605_1920x0_80_0_0_e7b79a95078139e7ef65f42f5f38bf5a.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. "Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными", — говорится в сообщении.Как отмечается, при выборе популярность и социальная значимость выступают основными критериями. В 2023 году таким словом была "мобилизация". Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.

https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html

https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

украина

киев

днепропетровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, днепропетровск