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Словом года на Украине стала "бусификация" - РИА Новости, 06.01.2025
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19:58 06.01.2025 (обновлено: 20:21 06.01.2025)
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992687134.html
Словом года на Украине стала "бусификация"
Словом года на Украине стала "бусификация" - РИА Новости, 06.01.2025
Словом года на Украине стала "бусификация"
Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T19:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка. "Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными", — говорится в сообщении.Как отмечается, при выборе популярность и социальная значимость выступают основными критериями. В 2023 году таким словом была "мобилизация". Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.
https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html
https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, киев, днепропетровск
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев, Днепропетровск
Словом года на Украине стала "бусификация"

"Бусификация" стала словом 2024 года на Украине по версии украинского словаря

© Кадр видео из соцсетейВ Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
В Ровно на западе Украины женщины отбили мужчину у сотрудников военкомата. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Неологизм "бусификация", означающий принудительную мобилизацию, стал словом 2024 года на Украине по версии словаря современного украинского языка.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "бусификация" словом 2024 года. Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания прошедшего года. Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными", — говорится в сообщении.
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Как отмечается, при выборе популярность и социальная значимость выступают основными критериями. В 2023 году таким словом была "мобилизация".
Словарь "Мыслово" создали в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Слова и определения к ним присылают пользователи.
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На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Так, с середины октября местные СМИ сообщают о рейдах сотрудников ТЦК в развлекательных заведениях в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах.
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