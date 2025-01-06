https://ria.ru/20250106/ukraina-1992667713.html

Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок

Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок - РИА Новости, 06.01.2025

Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок

Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов калибра 35 миллиметров для немецких самоходных зенитных установок (ЗСУ) Gepard, сообщил немецкий концерн... РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T15:38:00+03:00

2025-01-06T15:38:00+03:00

2025-01-06T15:38:00+03:00

украина

россия

германия

сергей лавров

дмитрий песков

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983564932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4251ec9d5abcfa4398befd44d25a5c2.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов калибра 35 миллиметров для немецких самоходных зенитных установок (ЗСУ) Gepard, сообщил немецкий концерн Rheinmetall. "Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall поставку дополнительных 35-миллиметровых боеприпасов для ЗСУ Gepard. Новый заказ включает 180 тысяч снарядов с фугасно-зажигательными трассерными боеприпасами. Заказ был сделан в декабре 2024 года... Заказ финансируется Германией", - говорится в заявлении концерна. Сообщается, что заказанные боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall в общине Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония. Там, как отмечается, производственная линия была перестроена весной 2023 года для обеспечения возросших потребностей в 35-миллиметровых снарядах. В заявлении также подчеркивается, что такие боеприпасы могут быть использованы для "борьбы с различными целями в воздухе, например, с дронами". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20250106/gaz-1992666002.html

https://ria.ru/20250106/19fortyfive-1992659838.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире