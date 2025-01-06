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Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок - РИА Новости, 06.01.2025
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15:38 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992667713.html
Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок
Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок - РИА Новости, 06.01.2025
Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок
Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов калибра 35 миллиметров для немецких самоходных зенитных установок (ЗСУ) Gepard, сообщил немецкий концерн... РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T15:38:00+03:00
2025-01-06T15:38:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов калибра 35 миллиметров для немецких самоходных зенитных установок (ЗСУ) Gepard, сообщил немецкий концерн Rheinmetall. "Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall поставку дополнительных 35-миллиметровых боеприпасов для ЗСУ Gepard. Новый заказ включает 180 тысяч снарядов с фугасно-зажигательными трассерными боеприпасами. Заказ был сделан в декабре 2024 года... Заказ финансируется Германией", - говорится в заявлении концерна. Сообщается, что заказанные боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall в общине Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония. Там, как отмечается, производственная линия была перестроена весной 2023 года для обеспечения возросших потребностей в 35-миллиметровых снарядах. В заявлении также подчеркивается, что такие боеприпасы могут быть использованы для "борьбы с различными целями в воздухе, например, с дронами". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20250106/gaz-1992666002.html
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украина, россия, германия, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Украина заказала у ФРГ 180 тысяч снарядов для самоходных зенитных установок

Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов для ЗСУ Gepard

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Украина заказала у Германии еще 180 тысяч снарядов калибра 35 миллиметров для немецких самоходных зенитных установок (ЗСУ) Gepard, сообщил немецкий концерн Rheinmetall.
"Министерство обороны Украины заказало у компании Rheinmetall поставку дополнительных 35-миллиметровых боеприпасов для ЗСУ Gepard. Новый заказ включает 180 тысяч снарядов с фугасно-зажигательными трассерными боеприпасами. Заказ был сделан в декабре 2024 года... Заказ финансируется Германией", - говорится в заявлении концерна.
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Сообщается, что заказанные боеприпасы производятся на заводе Rheinmetall в общине Унтерлюс в федеральной земле Нижняя Саксония. Там, как отмечается, производственная линия была перестроена весной 2023 года для обеспечения возросших потребностей в 35-миллиметровых снарядах.
В заявлении также подчеркивается, что такие боеприпасы могут быть использованы для "борьбы с различными целями в воздухе, например, с дронами".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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